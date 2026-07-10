«Счастливая мама»: Алина Делисс получила награду в Москве

Москва снова стала столицей семейного праздника: здесь прошла церемония вручения премии «Мама года – 2026». Организатор — журнал Moda Topical, душой и лицом проекта остаётся Оксана Фёдорова — телеведущая, общественный деятель и легендарная «Мисс Вселенная».

Звёздный вечер собрал женщин, которых объединяет одно: любовь к детям и семье. В списке гостей — Оксана Самойлова, Регина Тодоренко, Сати Казанова, Катерина Шпица, Жасмин, Юлианна Караулова, Елена Кулецкая, Мария Погребняк, Согдиана и многие другие.

Церемония получилась тёплой и искренней: концерт, поздравления, личные истории. Каждая из присутствующих знает, что материнство — это не только радость, но и ежедневный труд.

В номинации «Счастливая мама» награду вручили певице и общественному деятелю Алине Делисс. Для артистки эта премия стала особенно ценной, потому что она оценивает не хиты и концерты, а то, что остаётся за кадром: любовь, заботу и тепло, которые она дарит своим детям.

«Эта награда дорога мне по-особенному. Творческие успехи важны, но звание счастливой мамы нельзя получить за талант — его заслуживаешь каждый день. Семья даёт силы и смысл. Сегодня так важно говорить о семейных ценностях, потому что именно в семье рождаются доброта и уважение», — сказала Алина.

Особые слова благодарности она адресовала мужчинам: «Спасибо всем отцам. Мужчина помогает женщине раскрыться, а дети делают её мамой. Семья — это любовь, ответственность и взаимное уважение. Такие праздники напоминают нам, что быть мамой — настоящее счастье».

Премия «Мама года» уже который год объединяет сильных женщин, которые успевают и строить карьеру, и заниматься семьёй, и делать мир добрее. И каждый раз она доказывает: главные ценности не меняются.