Конкуренция будет высокой: подведены итоги заявочной кампании II Всероссийского конкурса «Виват, музыкант!»

Завершился приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе профессионального мастерства молодых преподавателей духовых и ударных инструментов «Виват, музыкант!». Оргкомитетом конкурса подведены итоги заявочной кампании. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Организатор – Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова». Поступило свыше 300 заявок на участие. По сравнению с предыдущим годом значительно увеличилась география участников. Заявки поступили из 54 регионов России – Забайкальского края, Республик Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Хакасия и Адыгея; Ямало-Ненецкого автономного округа; Москвы и Санкт-Петербурга; Самарской, Саратовской, Тульской областей и др. Оргкомитет конкурса отмечает активное участие в конкурсе педагогов и музыкантов новых российских территорий. Заявки поступили из города Донецка и п. Макеевка, а также Луганской Народной Республики. Впервые поступили заявки от конкурсантов из Северо-Кавказского федерального округа – Чеченская Республика, Республика Карачаево-Черкессия. Среди претендентов много новых имён, заявки также направили и участники предыдущего конкурса.

Самыми популярными номинациями стали «Лучший преподаватель класса деревянных духовых инструментов» и «Лучший преподаватель класса медных духовых инструментов». Среди новых номинаций, добавленных в этом году – «Лучшая инструментовка» и «Лучшая аранжировка».

Следующим этапом конкурса станет отбор финалистов I тура. Оценивать работы участников будет компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты жанра духового и ударного исполнительства России. Председатель жюри – профессор, и.о. заведующего кафедрой медных духовых и ударных инструментов МГК имени П.И. Чайковского Эркин Юсупов; начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ, главный военный дирижёр, заслуженный артист РФ Тимофей Маякин; начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, заслуженный артист РФ Сергей Дурыгин; первый заместитель директора «Академии джаза», кандидат искусствоведения, доцент Павел Овчинников; заведующая кафедрой деревянных духовых инструментов РАМ имени Гнесиных, заслуженный работник культуры РФ Валентина Дегтярёва; заведующий кафедрой ударных инструментов РАМ имени Гнесиных, заслуженный артист РФ Дмитрий Лукьянов; лауреат Международного конкурса П.И.Чайковского, преподаватель Московского Государственного колледжа музыкального исполнительства имени Ф. Шопена, лауреат Первого конкурса «Виват, музыкант!» Фёдор Шагов.

Напомним, Конкурс проводится среди молодых специалистов – преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, ведущих педагогическую деятельность в направлении «Исполнительство на духовых и ударных инструментах», а также композиторов, дирижёров, аранжировщиков и инструментовщиков, работающих в этом жанре. В этом году организатором увеличен состав номинаций. Добавлены номинации «лучшее музыкальное произведение», «лучшая аранжировка» и «лучшая инструментовка» для различных составов ансамблей духовых и ударных инструментов, детских духовых оркестров, эстрадно-джазовых ансамблей и оркестров. Возрастной диапазон участников от 20 до 42 лет включительно.