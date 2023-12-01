«КиноРепортер» назвал лауреатов своей премии «Событие года»

28 ноября в Москве журнал в 11-й раз вручил награды ведущим представителям российской киноиндустрии и телевидения.

Премия «Событие года» вновь подтвердила свой статус одного из самых ожидаемых, значимых и авторитетныхявлений в мире отечественного кино и телевидения. Светский раут, прошедший в мультикультурном пространстве Community Moscow, собрал не только весь цвет индустрии, но и лидеров мнений из различных сфер отечественной культуры, ведущих журналистов и представителей блогосферы.

Ведущей церемонии по традиции выступила основательница и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева: «Мы чествуем не только тех, кто уже долгие годы создает историю отечественного кинематографа, но и тех, кто представляет новое поколение звезд. Потому что главное для нас – быть опорой и поддержкой индустрии. Мы выбирали лучших из лучших, чтобы в очередной раз показать, как много актуальных проектов появляется на нашем кинорынке», – отметила хозяйка вечера.

Официальная часть прошла в необычном антураже – на фоне библиотеки: «Мы решили, что нужно искать новые формы, новое звучание, и перенесли церемонию из легендарного кинотеатра "Иллюзион" в библиотеку. И это очень символично: за 11 лет существования журнала мы выпустили 106 номеров. И это тоже своего рода собрание сочинений, которое может занять достойное место на полке любого библиофила и синефила», –поделилась Мария Лемешева.

Награды лауреатам были вручены в десяти номинациях:

В номинации «Прорыв года» победил актер Даниил Воробьев, отметившийся в 2023-м сразу семью яркими работами.

«Героем года» единодушно избрали Чебурашку, зрительская любовь к которому помогла создателям одноименной картины заработать 6,8 млрд рублей, тем самым сделав ее не только самым кассовым фильмом года, но и самым кассовым в истории российского кинопроката.

«Режиссером года» признан Александр Велединский, снявший пронзительную и невероятно актуальную драму«1993» о страшных, поворотных для страны событиях тридцатилетней давности.

«Телеперсоной года» назвали ведущую программ «Голос» и «Голос. Дети» Яну Чурикову, а «Открытием года» – Александра Олешко за неожиданную для него трагическую роль императора Павла I в одноименном спектакле театра им. Евгения Вахтангова.

«Актрисой года» за главную роль в «Вызове», ради которой она слетала в космос, названа Юлия Пересильд,

«Актером года» – Иван Янковский, лучший из перформансов которого в сериалах «Фишер», «Плейлист волонтера» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» практически невозможно выбрать.

Награду в номинации «Мастер-класс года» получила Алла Сигалова за удивительное по пронзительности и точности исполнение главной роли в сериале «Балет».

Тот же «Балет», снятый Евгением Сангаджиевым, удостоился приза в номинации «Сериал года».

Второй раз поднялись на сцену и создатели фильма «Вызов», ставшего «Проектом года».

Церемония прошла в атмосфере теплоты и сердечности, что отмечали многие выходившие на сцену: «Обычно я очень травматично отношусь ко всякого рода премиям, потому что никто ни за кого не радуется. Но на сей раз все иначе. Кажется, мы изменили отношение к коллегам и к тому, что делаем. Я невероятно рада сегодняшней атмосфере в зале», – поделилась приятным удивлением Юлия Пересильд, получая свою Хрустальную звезду.

Невозможно было не отметить искренность и критическое отношение к себе. Даниил Воробьев признался, что это его первый приз и скромно заявил: «Спасибо огромное «КиноРепортеру» за этот комплимент. Это ощущение, что ты некто особенный – очень приятно. Надеюсь не потерять от этого голову и продолжить работу».

А еще актеры шутили и обсуждали продолжения своих хитов: «Я уверена, что, если продолжение «Чебурашки» будет, мы вновь соберем все награды», – заявила юная Ева Смирнова, получавшая приз как одна из звезд кинохита. А в том, что оно будет, заверил продюсер проекта Эдуард Илоян. А вот по поводу «Вызова 2» Илоян, который продюсировал и эту киноленту, твердо заявил, что сиквела не будет. Но Елена Валюшкина, поднявшаяся на сцену в числе создателей драмы, со смехом напомнила, что режиссер Клим Шипенко обещал отправить в космос и ее.Также она заметила, что остались не охваченными Луна и Марс.

Вручать призы на сцену выходили Евгения Дмитриева, Олеся Судзиловская, Алексей Чадов, Елена Николаева, Ангелина Стречина, Роман Евдокимов, Анна Чиповская, Алексей Учитель, Алена Свиридова.

Среди гостей церемонии были: Юрий Антонов, Наталья Мокрицкая, Андрей Кравчук, Мария Смольникова, Дмитрий Борисов, Елизавета Арзамасова, Игорь Гордин, Дарья Жовнер, Карен Оганесян, Лянка Грыу, Борис Дергачев, Анна Пескова, Иван Добронравов, Елизавета Ищенко, Михаил Тройник, Кирилл Плетнев и многие другие.

Церемонию украсили музыкальные номера певицы и актрисы Евы Черо и мультиинструменталиста Даниила Королева. После вручения наград гостей ждала закрытая клубная вечеринка с выступлением одного из лидеров современной электронной сцены DJ Izhevski (Дмитрия Пушкарева).

Фото – Любовь ШЕМЕТОВА