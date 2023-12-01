«ИИ — всего лишь база данных, а вот промтинг — это современное искусство»

Что будет с театром, кино и живописью? Эксперты III Конгресса молодых ученых обсудили перспективы творческого союза человека и науки.

В рамках второго дня деловой программы III Конгресса молодых ученых прошла сессия «Художник vs технологии: новые грани партнерства науки и искусства». В мероприятии приняли участие художники, представители театральной и киноиндустрии, а также специалисты в области ИИ и блокчейна. Модераторами дискуссии стали лидер технологического сообщества «Техпросвет» в социальной сети ВКонтакте, главный редактор ТГ-канала «Луис Иванович Вьютон» Евгения Белоусова и основатель образовательной платформы NFT CONF Евгения Плотникова.

Спикеры обсудили технологии, которые уже сейчас применяют художники, а также то, какие возможности ИИ открывает перед молодыми специалистами.

«Сегодня, чтобы быть успешным художником нужно либо иметь свою команду, либо использовать ИИ. Я молодой художник и у меня нет ресурсов для того, чтобы нанять целую команду, зато я могу использовать ИИ. Это доступный инструмент, он не требует больших затрат и особого обучения, но при этом помогает новичкам быть эффективными и конкурировать с крупными игроками», — поделился своим мнением современный художник Павел Климов, амбассадор технологического сообщества «Техпросвет».

Эксперты отметили, что искусственный интеллект и эффекты дополненной реальности открывают новые горизонты развития для неигрового кино и арт-индустрии, единственной проблемой на сегодняшний день остается вопрос авторских прав и этичности применения.

Александр Беленов, руководитель лаборатории блокчейн технологий «ChainLab», подчеркнул, что до тех пор, пока не изобретен язык промтинга и к вопросу поиска нет системного подхода, процесс составления запроса является творческим процессом: «ИИ — это большая база данных, и для того, чтобы получить красивый ответ важно уметь правильно составлять запросы. Так что сейчас промтинг — это искусство».