Конкурс экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!» проходит в столице

В столице начался новый сезон конкурса экскурсий «Покажи Москву!», сообщила заммэра Наталья Сергунина. Организатором выступил городской Комитет по туризму. Заявки принимаются до 21 апреля включительно на официальном сайте. Там же будут опубликованы лучшие маршруты.

«Приглашаем к участию как профессиональных гидов, так и любителей — тех, кто интересуется историей города и своего района. Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми — пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Подать заявку можно на сайте конкурса по ранее предложенной ссылке.

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