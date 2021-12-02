В Волгограде обсуждают тренды детского туризма

2 декабря 2021 года в Волгограде начал работу деловой Форум по развитию детского туризма, в рамках которого экспертное сообщество обсуждает актуальные проблемы развития туротрасли. На торжественном открытии со вступительным словом выступила заместитель руководителя Ростуризма Елена Вячеславовна Лысенкова: «Туристом надо становиться с пеленок: сначала ребенок начинает путешествовать с родителями, а потом открывает нашу страну самостоятельно. Важно, чтобы путешествия наших детей были комфортными, интересными и доступными, открывали новые возможности каждому ребёнку, вне зависимости от места жительства или материального положения семьи», — сказала она.

От Волгоградской области к участникам Форума с приветственным словом обратилась заместитель Губернатора Писемская Анна Сергеевна: «В этом году Волгоград объявлен «Столицей детского туризма», а летом в Волгоградской области был создан первый Детский совет по туризму, где ребята сами формируют туристические продукты, и рассказывают нам, взрослым, что им интересно. Мы с вами занимаемся воспитанием подрастающего поколения, и от того, какие семена мы посеем сейчас зависит то, как наша страна будет развиваться дальше».

Первым мероприятием форума стало пленарное заседание на тему: «Дети — будущее страны. Детский туризм – будущее отрасли», где обсуждали тренды развития детского туризма на ближайшие 5-10 лет. Модератором выступила Юлия Львовна Рыбакова – Советник Руководителя Федерального агентства по туризму. «Один из трендов развития детского туризма — заявила Юлия Львовна — сочетание в одном турпродукте разных функций, например: патриотического воспитания нового типа со знакомством с культурой или природой. Она заметила, что сейчас особенно актуально «соучастное проектирование», при котором юные путешественники активно участвуют в организации туров для детей. «Выиграют те, кто владеет этой технологией при создании новых продуктов. С детьми нужно научиться разговаривать на их языке! Я желаю всем вспомнить свое детство, и быть взрослыми детьми, когда вы придумываете новые продукты», — закончила своё выступления Рыбакова»

Андрей Николаевич Максимов, член Совета Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению — выделил три основных аспекта для развития детского туризма: необходимость расширения географии поездок, повышения доступности путешествий, а также насыщения каждого региона «точками притяжения» — достопримечательностями, знаковыми местами, традициями.

Лариса Юрьевна Рябихина, заместитель Председателя Правительства Пензенской области сказала о важности привлечения детей к формированию туристских маршрутов: «Они должны быть не просто слушателями, а активными участниками этого путешествия. «Культурный дневник», «Культурная суббота» — проекты, которые работают в Пензенской области. Когда мы найдем ответ на вопрос — что хотят дети — то сможем продвинуть это направление» — сказала она.

Также в торжественном открытии Форума приняли участие:

Горняков Сергей Васильевич, Член Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,

Волоцков Алексей Анатольевич – депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва; член комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, г. Волгоград,

Марченко Владимир Васильевич – глава Волгограда.

Форум проходит 2 и 3 декабря в Волгограде в гибридном формате, и наблюдать за происходящим можно в онлайн режиме из любой точки мира на канале Ассоциации туроператоров России.

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