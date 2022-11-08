Когда по телеканалу «Звезда» показали часовой фильм к 55-летию Останкинской телебашни, я был очень сильно удивлён, ведь привлекли посторонних людей не знакомых с проблемами строительства самого высоко на Земле (в 1967 году) инженерного сооружения впервые (!) во всемирной истории возведённого из железобетона!

﻿«Башня будет вечной»: Самый Главный Автор технологии, проектировщик и организатор контроля качества при возведении Останкинской Чудо-Башни учёный к.т.н. Б.Д.Тринкер (1914-2004), заведующий Центральной лабораторией высотных и специальных конструкций ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР. 1966 год, знаменитый спец-корр «Московской правды» Лев Колодный.

Много выступали один академик и писатель которые только прочитали в разных публичных источниках основные информации. Удивляет, что почти каждый выступавший приписывал себе заслуги, даже переврали по поводу «предсказаний о долговечности» нашей башни, но хотя мой отец не мог знать о пожаре 2000 года, однако он заявил знаменитому в Москве журналисту ТАСС Л. Колодному: «Башня будет вечная».

Я принимал участие в уникальном строительстве с 1963 года.

А вот что было ровно 55 лет назад!

7 ноября 1967 года на Останкинскую Чудо-Башню приехали все главные руководители СССР: Л.И.Брежнев, А.Н.Косыгин, Н.В.Подгорный и они все поднялись в лифте в ресторан «Седьмое небо» на высоте 337 метров, каждому подарили по макету высотой (в масштабе) по 53 см на текстолитовой подставке, изготовленные по спецзаказу. 8 ноября 1967 в ресторане «Седьмое небо» был торжественный приём-обед для строителей с семьями, рядом с мои отцом главным строителем сидели моя мама и я.

Самым главным строителям подарили точно такие-же макеты (как накануне преподнесли руководителям нашей страны) Чудо-Башни с надписью персонально каждому, всего было изготовлено 10 (ДЕСЯТЬ) макетов, то есть оставшиеся 7 (СЕМЬ) макетов достались (причём именные макеты) самым главным участникам уникальнейшего в Мире строительства! Конечно кроме какого-то неизвестного никому «академика» Травуша!

Моему отцу вручили макет с гравировкий на стальной табличке: «Тринкеру Борису Давыдовичу участнику строительства башни ноябрь 1967», данный макет почётная (одна из многих) реликвия моей семьи в ХХ1 веке.

Прилагаю исторические фото-документы этапов возведения = «ТРУДНАЯ ДОРОГА В НЕБО», подобных документальных (!) фото нет ни у кого в остальном мире!

Кроме того, Б.Д.Тринкер (на фото) – единственный из всех 500 учёных СССР — после окончания Менделеевского института из Аспирантуры в 1939 был призван на фронт рядовым солдатом и вернулся капитаном комроты с настоящими боевыми (!) орденами в 1946.

В год 55-летия самого уникального в мировой истории сооружения следует ещё раз подтвердить авторство и приоритет отечественно учёного мирового уровня.

С уважением А.Б.ТРИНКЕР.

От редакции: авторский текст сохранен.

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