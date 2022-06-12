Конкурс «Мост китайского языка» провёл отборочные туры среди лучших российских китаистов-школьников и студентов

Традиционно в конце учебного года лучшие китаисты страны, отобранные по результатам предварительных испытаний, состязаются на главной профессиональной лингвистическом площадке — конкурсе «Мост китайского языка». Именно этот конкурс, организованный при поддержке отдела образования Посольства КНР в России и Институтом Конфуция при МГЛУ в сотрудничестве с другими партнерами, дает всем участникам бесценный опыт в современной китаистике, а победителям предоставляет возможность продемонстрировать свои знания на на всероссийских и международных этапах конкурса.

В 2022 году в рамках конкурса «Мост китайского языка», который проходил 21 и 22 мая в формате онлайн, приняли участие более 50-ти китаистов: 37 конкурсантов среди школьников и 14 среди студентов.

О работе со школьниками

По сложившимся правилам и для удобства работы жюри, в состав которого входят ведущие специалисты, школьную группу разделяют на две возрастные группы — младшую и среднюю. В младшей группе была заявлена тема “Веселый китайский” для 10 китаистов из московских школ с китайским языковым уклоном — это школа 1517, школа 1948 Лингвист-М и школа 508, Коляновская. Успешный опыт такого разделения школьных групп второй год подряд дает возможность выявлять таланты среди молодежи еще на самом раннем этапе изучения языка, а главное — юные китаисты получают необходимую языковую практику с носителями языка, и повышают личностную мотивацию.

Абсолютным победителем этого года среди школьников младшей группы стала Алана Кизелевич из Школы №1517, которая к первому призовому месту добавила еще и два дополнительных приза за лучшие выступления. А главное — Алана получила уверенность в том, что она идет по верному пути.

«Конкурс дал мне понимание, что я не зря изучаю китайский язык, и я стала еще более уверенной в том, что точно хочу изучать его дальше», — резюмировала Алана Кизелевич (Школа 1517) после своей победы.

Для школьников средней группы, в которой приняли участие 27 китаистов из пяти московских школ (№1501, №548, №1948 Лингвист-М, №1517, Лицей № 52), организаторы определили главную тему как «Высокий полет с китайским».

«Для конкурсантов «Мост китайского языка» — это и настоящее состязание знатоков китайского языка и встреча-знакомство с новыми друзьями. Мы надеемся, что в дальнейшем жизненном пути конкурсантов, китайский язык будет подобен крыльям, которые помогут взлететь высоко», — пояснила Екатерина Николаевна Крюкова, член жюри конкурса «Мост китайского языка».

Что касается студентов, то в этом году география конкурса включала как ведущие московские вузы — МГУ, РАНХиГС, представители которых уже неоднократно побеждали на конкурсе, так и был представлен уровень студентов из вузов, которые в этом году дебютировали. Такая динамика свидетельствует о престиже и популярности конкурса «Мост китайского языка» среди студентов и преподавателей, устойчивый рост расширения географии показывает ещё больший интерес к китайскому языку в России.

Помимо призовых мест, которые разделились среди студентов из Москвы, Рязани и Волгограда, также были вручены награды за лучшее выступление, лучший талант и лучшее произношение.

По итогам конкурса «Мост китайского языка» стоит подчеркнуть, что этот прекрасно организованный и проведённый проект содействует развитию российско-китайского межкультурного диалога. Крайне важен этот конкурс и для преподавателей, поскольку такие конкурсные этапы выявляют результаты проделанной за год работы всего педагогического состава, и создают предпосылки для актуализации методики преподавания современного китайского языка, а также «Мост китайского языка» позволяет каждому — и экспертам и участникам — обмениваться опытом и профессионально совершенствоваться.

21 мая состоялся отборочный тур 15-го Всероссийского школьного конкурса «Мост китайского языка» по московскому региону. Конкурс организован Посольством КНР в РФ в Москве, Институтом Конфуция при МГЛУ и Школой № 1948 «Лингвист-М».

Тема конкурса для школьников: Высокий полет с китайским / Тема конкурса для младших школьников: Веселый китайский

22 мая состоялся отборочный тур 21-го Всемирного студенческого конкурса «Мост китайского языка» и 11-го Всероссийского студенческого конкурса «Мост китайского языка» по московскому региону. Организаторы: Посольство КНР в РФ и Институт Конфуция при МГЛУ.

По итогам Конкурса места распределились:

Студенты:

1 место — Нянькина Валентина Александровна (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации);

2 место — Тарасова Анастасия Сергеевна (Московский городской педагогический университет), Константинов Илья Алексеевич (МГУ);

3 место — Разумов Всеволод Максимович (Московский городской педагогический университет), Ткачик Анастасия Васильевна (Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина), Ерин Денис Валерьевич (Волгоградский государственный социально-педагогический университет).

Приз за лучшие знания – Нянькина Валентина Александровна.

Приз за лучший творческий номер – Тарасова Анастасия Сергеевна.

Приз за лучшее произношение – Разумов Всеволод Максимович.

Школьники средняя группа:

1 место – Аванесян Ангелина (Школа 548);

2 место – Дон София (Школа 548), Петракова Елена (Лицей 52);

3 место – Дикунов Богдан (Школа 548), Петренко Варвара (Школа 501), Кацаров Максимилиан (Школа 1517).

Школьники младшая группа:

1 место – Кизелевич Алана (Школа 1517);

2 место – Сушанло Амина (Школа 1948 «Лингвист-М»);

3 место – Волынкин Степан (Коляновская), Бедретдинов Камиль (Школа 1517), Афонина Мария (Школа 1948 «Лингвист-М»).

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