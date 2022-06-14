В Москве определят лучшие проекты реставрации памятников архитектуры

Столичный Департамент культурного наследия объявил о проведении конкурса «Московская реставрация». В нем смогут принять участие архитекторы, мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и арендаторы городских объектов культурного наследия.

«Эксперты определят лучшие объекты реставрации и отдельно отметят специалистов — тех, кто помогает сохранять памятники архитектуры. В прошлом году награды получили Дом культуры “ГЭС-2”, павильон “Металлургия” на ВДНХ и другие», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Она добавила, что конкурс пройдет уже в двенадцатый раз. За все время участие в нем приняли свыше 800 человек и организаций, лауреатами стали более 400.

Победителей выберут в следующих номинациях: «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ», «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ», «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство».

Отдельно лучший объект реставрации определят москвичи с помощью голосования в проекте «Активный гражданин». В конкурсе сохранится и специальная премия для лучших молодых реставраторов. Кроме того, во время торжественной церемонии награждения отметят победителей молодежного форума «Наследие», который состоится осенью 2022 года.

«Конкурс “Московская реставрация” — это не просто состязание или борьба за награды, это настоящий праздник. Он дает возможность привлечь внимание к теме культурного наследия, напомнить, как важно качественно возвращать зданиям исторический облик и какие удивительные люди трудятся на благо сохранения старинных объектов», — отметил руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Для участия надо заполнить заявкуна сайте mos.ru, представить небольшое описание выполненных работ с указанием их особенностей, копию акта о приемке, краткую историческую справку об объекте, его фотографии до и после реставрации.

Заявки принимаются до 30 сентября. Церемония награждения состоится в декабре. Главное условие — реставрация объектов должна быть завершена в 2021–2022 годах.

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