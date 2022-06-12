7 июня на Исторической сцене Большого Театра триумфально прошел Юбилейный гала-концерт звезд балета к 30-летию Приза «Бенуа де ла Данс». В этом году звезда мирового балета, народная артистка России, лауреат Государственной премии, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова впервые представила Программу в качестве Художественного руководителя и режиссера. А выдающийся хореограф, лауреат Государственных премий Юрий Григорович занял пост Президента Приза

«Бенуа де ла Данс».

«30 лет Benois de la Danse, показывая все лучшее, что делается в мире танца, открывал новые имена и рассказывал о том, в какую сторону развивается танцевальное искусство. Мне очень хотелось подчеркнуть эту уникальную особенность нашего Приза, поэтому в программу юбилейного гала-концерта включены две абсолютно новые работы, созданные специально к сегодняшнему дню, — рассказала звезда мирового балета Светлана Захарова. – В то же время мы не могли не отметить и личный юбилей Юрия Николаевича Григоровича, человека, с чьим именем тесно связана вся история Бенуа. Поэтому в его честь были представлены фрагменты из легендарных балетов Мастера!».

Концерт к двойному юбилею открыл короткий видеоролик, повествующий об истории Приза Бенуа. В качестве подарка к юбилею Ю.Н.Григоровича были исполнены вальс и адажио с четырьмя кавалерами из «Спящей красавицы», сцены Аппиевой дороги и адажио из «Спартака», а также адажио из «Лебединого озера». Две мировые премьеры, созданные специально к этому событию, продолжили традицию Benois de la Danse знакомства зрителей с работами молодых хореографов. Премьер Большого театра Артемий Беляков представил свою композицию «Энигма. Страницы» на музыку Эдварда Элгара (дизайнер костюмов — И. Чапурин), участие в которой приняли звезды Большого театра: Светлана Захарова, Артемий Беляков, Иван Васильев, Анастасия Сташкевич, Артём Овчаренко, Денис Родькин, Ева Сергеенкова. А заслуженный артист России, премьер Большого театра Артем Овчаренко исполнил миниатюру «Метель» собственной хореографии на музыку Г.Свиридова.

В гала-концерте также выступили звезды ведущих театров России: Большого, Мариинского, Михайловского, балета Бориса Эйфмана и екатеринбургского театра Урал Опера Балет. Концерт прошел с участием артистов балета Большого театра и учащихся Московской государственной академии хореографии, в сопровождении оркестра Большого театра. Дирижёр Антон Гришанин.

Фото – Батыр АННАДУРДЫЕВ

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