Конкурс «Песни Победы» открывает серию онлайн-трансляций полуфиналов

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Трансляция полуфиналов конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), стартует 18 февраля 2021 года. Всего запланировано восемь полуфинальных концертов, которые будут транслироваться по четвергам на портале culture.ru и на сайте песни-победы.рф.

В честь 75-летия Великой Победы осенью Национальный фонд поддержки правообладателей объявил вокальный конкурс «Песни Победы», на который было прислано более 500 заявок из всех регионов нашей страны. География конкурса охватывает Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Омск, Якутск, Кострому, Псков, Волгоград, Краснодар и многие другие города. В конкурсе «Песни Победы» также принимают участие музыканты из Белоруссии и Киргизии.

Основные задачи проекта «Песни Победы» – напомнить, что во время Великой Отечественной войны наше музыкальное искусство способствовало мобилизации народа для победы над фашизмом, открыть новые имена артистов, тонко чувствующих радость и боль родной страны и помогающих другим вновь гордиться нашей историей.

– В течение всех военных лет музыканты своим жизнеутверждающим настроем вселяли оптимизм, укрепляли моральный дух на фронте и в тылу, – говорят организаторы конкурса. – Они исполняли все – от классики до современных на тот момент композиций. И, конечно, в этот период было создано много прекрасных песен. Рожденные в военные годы, они живут до сих пор.

Концерты конкурса «Песни Победы» будут идти до мая. Их участники исполнят композиции, которые музыкальные бригады играли на фронтах, а советские люди пели за столом, в кругу друзей. Авторитетное жюри будет выбирать финалистов в категориях «Профессионалы», «Любители» и «Авторская песня».

В первом полуфинальном концерте 18 февраля Дмитрий Скориков, выступающий в категории «Профессионалы», исполнит знаменитую песню военных лет «Давай закурим» композитора Модеста Табачникова на стихи Ильи Френкеля. У этой песни есть множество разных мелодий. Однако в песенную антологию Великой Отечественной войны вошел лишь один вариант, сочиненный композитором-фронтовиком Модестом Табачниковым. Вместе с автором стихов этой песни, поэтом Ильей Френкелем, он воевал на Южном фронте и первым сочинил музыку к незамысловатым строчкам, посвященным солдатской дружбе и верности долгу.

Песни, которые прозвучат в полуфиналах конкурса, не обязательно написаны во время войны или о войне. Ведь солдаты в окопах с эстрады, установленной неподалеку от линии фронта, в госпиталях хотели слышать и мирную лирику, песни о любви, они внимали выступлениям классических музыкантов, радовались частушкам и привычным народным песням. К одной из таких песен обратилась Виктория Лазарева, выступающая в категории «Любители». Она споет народную песню «Валенки», которую в годы Великой Отечественной войны в собственной редакции стала исполнять Лидия Русланова.

– Я ехала на фронт и говорю гармонисту: «На первом же концерте попробуем одну песню», – вспоминала ее появление в своем репертуаре Лидия Русланова. – Я, в прошлый раз уезжая с фронта, унесла впечатление, что передо мной сидела тысячная толпа, сидели прямо на земле, вытянув ноги, а на ногах валенки были. Солдат вбегает в валенках, идут в бой в валенках. Немцы завидовали во время войны нашим валенкам. А солдаты говорили: «Эх, русская обувка не изменяет и тут». Вот когда я увидела эту тысячную толпу, вытянутые ноги, все в валенках, я взяла ее за рефрен, хотя и раньше была песня «Валенки», но другая. Я взяла готовую мелодию, которая у меня была где-то в голове, и приделала к ней этот рефрен – «Валенки».

В период Великой Отечественной войны многие старые военные или революционные песни приобретали новый смысл, новое качество. Люди сами выбирали то, что помогает им в период тягот. Часто видоизменялись тексты старых песен, иногда модифицировалась и мелодия, но песни жили. Еще одному участнику конкурса в категории «Профессионалы» Александру Вершинину досталась как раз такая песня – «Есть на Волге утес…» или русская Марсельеза, как называли ее революционеры-народники. Написана она была двести лет спустя после восстания Степана Разина, а в годы Великой Отечественной войны получила новую жизнь. Автор стихов о волжском утесе – генерал-лейтенант, крупный военный юрист и чиновник Александр Навроцкий. Музыку к песне написала Александра Рашевская, собравшая ее из разных мелодий. О том, что с песней происходило во время войны, рассказывал композитор Марк Фрадкин, вспоминая о своем пребывании в осажденном Сталинграде.

– Помню, как во время одной из ночных варварских бомбежек города, в короткую минуту затишья, на центральной площади я слышал, как группа людей пела широкую, как Волга, песню «Есть на Волге утес». Это звучало символически, – вспоминал он.

Как правило, авторские произведения не имеют многолетней истории. Для широкой публики такая песня может оказаться открытием. Одним из таких открытий в полуфинале конкурса «Песни Победы» будет песня «Стали вдруг – солдаты!», которую исполнит Нина Ярнова, выступающая в категории «Авторская песня». Слова и музыку к этой композиции она написала сама.

– Вы даже не представляете, что значит для автора исполнить свою песню на всю страну, – говорит Нина Яровая. – В таком значимом проекте. Я и не думала, что мне в жизни представится такая возможность.

Участниками полуфинальных концертов станут также Виктория Лазарева, Оксана Кривова, Дмитрий Нестеров, Николай Романов, Алексей Тихонов, Софья Онопенко и другие. В роли ведущих программы зрители увидят джазового обозревателя, радио- и телеведущего Михаила Митропольского и актера театра и кино Максима Линникова.

Начало трансляции в 20.00.

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