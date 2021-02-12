Конкурс «Песни Победы» открывает серию онлайн-трансляций полуфиналов

Трансляция полуфиналов конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), стартует 18 февраля 2021 года. Всего запланировано восемь полуфинальных концертов, которые будут транслироваться по четвергам на портале culture.ru и на сайте песни-победы.рф.

В честь 75-летия Великой Победы осенью Национальный фонд поддержки правообладателей объявил вокальный конкурс «Песни Победы», на который было прислано более 500 заявок из всех регионов нашей страны. География конкурса охватывает Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Омск, Якутск, Кострому, Псков, Волгоград, Краснодар и многие другие города. В конкурсе «Песни Победы» также принимают участие музыканты из Белоруссии и Киргизии.

Основные задачи проекта «Песни Победы» – напомнить, что во время Великой Отечественной войны наше музыкальное искусство способствовало мобилизации народа для победы над фашизмом, открыть новые имена артистов, тонко чувствующих радость и боль родной страны и помогающих другим вновь гордиться нашей историей.

– В течение всех военных лет музыканты своим жизнеутверждающим настроем вселяли оптимизм, укрепляли моральный дух на фронте и в тылу, – говорят организаторы конкурса. – Они исполняли все – от классики до современных на тот момент композиций. И, конечно, в этот период было создано много прекрасных песен. Рожденные в военные годы, они живут до сих пор.

Концерты конкурса «Песни Победы» будут идти до мая. Их участники исполнят композиции, которые музыкальные бригады играли на фронтах, а советские люди пели за столом, в кругу друзей. Авторитетное жюри будет выбирать финалистов в категориях «Профессионалы», «Любители» и «Авторская песня».

В первом полуфинальном концерте 18 февраля Дмитрий Скориков, выступающий в категории «Профессионалы», исполнит знаменитую песню военных лет «Давай закурим» композитора Модеста Табачникова на стихи Ильи Френкеля. У этой песни есть множество разных мелодий. Однако в песенную антологию Великой Отечественной войны вошел лишь один вариант, сочиненный композитором-фронтовиком Модестом Табачниковым. Вместе с автором стихов этой песни, поэтом Ильей Френкелем, он воевал на Южном фронте и первым сочинил музыку к незамысловатым строчкам, посвященным солдатской дружбе и верности долгу.

Песни, которые прозвучат в полуфиналах конкурса, не обязательно написаны во время войны или о войне. Ведь солдаты в окопах с эстрады, установленной неподалеку от линии фронта, в госпиталях хотели слышать и мирную лирику, песни о любви, они внимали выступлениям классических музыкантов, радовались частушкам и привычным народным песням. К одной из таких песен обратилась Виктория Лазарева, выступающая в категории «Любители». Она споет народную песню «Валенки», которую в годы Великой Отечественной войны в собственной редакции стала исполнять Лидия Русланова.

– Я ехала на фронт и говорю гармонисту: «На первом же концерте попробуем одну песню», – вспоминала ее появление в своем репертуаре Лидия Русланова. – Я, в прошлый раз уезжая с фронта, унесла впечатление, что передо мной сидела тысячная толпа, сидели прямо на земле, вытянув ноги, а на ногах валенки были. Солдат вбегает в валенках, идут в бой в валенках. Немцы завидовали во время войны нашим валенкам. А солдаты говорили: «Эх, русская обувка не изменяет и тут». Вот когда я увидела эту тысячную толпу, вытянутые ноги, все в валенках, я взяла ее за рефрен, хотя и раньше была песня «Валенки», но другая. Я взяла готовую мелодию, которая у меня была где-то в голове, и приделала к ней этот рефрен – «Валенки».

В период Великой Отечественной войны многие старые военные или революционные песни приобретали новый смысл, новое качество. Люди сами выбирали то, что помогает им в период тягот. Часто видоизменялись тексты старых песен, иногда модифицировалась и мелодия, но песни жили. Еще одному участнику конкурса в категории «Профессионалы» Александру Вершинину досталась как раз такая песня – «Есть на Волге утес…» или русская Марсельеза, как называли ее революционеры-народники. Написана она была двести лет спустя после восстания Степана Разина, а в годы Великой Отечественной войны получила новую жизнь. Автор стихов о волжском утесе – генерал-лейтенант, крупный военный юрист и чиновник Александр Навроцкий. Музыку к песне написала Александра Рашевская, собравшая ее из разных мелодий. О том, что с песней происходило во время войны, рассказывал композитор Марк Фрадкин, вспоминая о своем пребывании в осажденном Сталинграде.

– Помню, как во время одной из ночных варварских бомбежек города, в короткую минуту затишья, на центральной площади я слышал, как группа людей пела широкую, как Волга, песню «Есть на Волге утес». Это звучало символически, – вспоминал он.

Как правило, авторские произведения не имеют многолетней истории. Для широкой публики такая песня может оказаться открытием. Одним из таких открытий в полуфинале конкурса «Песни Победы» будет песня «Стали вдруг – солдаты!», которую исполнит Нина Ярнова, выступающая в категории «Авторская песня». Слова и музыку к этой композиции она написала сама.

– Вы даже не представляете, что значит для автора исполнить свою песню на всю страну, – говорит Нина Яровая. – В таком значимом проекте. Я и не думала, что мне в жизни представится такая возможность.

Участниками полуфинальных концертов станут также Виктория Лазарева, Оксана Кривова, Дмитрий Нестеров, Николай Романов, Алексей Тихонов, Софья Онопенко и другие. В роли ведущих программы зрители увидят джазового обозревателя, радио- и телеведущего Михаила Митропольского и актера театра и кино Максима Линникова.



Начало трансляции в 20.00.

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