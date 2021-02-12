Ко Дню всех влюбленных Серпуховский музей представит премьеру мобильного спектакля «Жизнь на двоих»

12 февраля 2021 года Серпуховский историко-художественный музей представил новый проект – мобильный спектакль «Жизнь на двоих», в основе которого лежит переписка Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова.

В центре сюжета – любовная драма двух знаковых фигур русского авангарда, двух единомышленников, двух художников, мужчины и женщины, связавших свои жизни еще с ранней молодости и вступивших в брак лишь спустя полвека. Проживая историю любви этих людей, вы одновременно знакомитесь и с их творчеством.

Их как будто сталкивала сама судьба. Родились они в один и тот же год и день, только с разницей в один месяц. Водин и тот же год они переехали в Москву, в один и тот же год поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. И здесь в 18 лет встретились, чтобы остаться вместе на всю жизнь.

Впервые в Серпуховском музее появляется новый формат – мобильный театр. Увлекательная история здесь разыгрывается для двоих. Не важно, знакомы они давно или встретились пять минут назад в стенах музея. В необычном формате, где смешались звуки, вкусы, ароматы, вы прослушиваете и одновременно подобно партии в шахматы разыгрываете уникальную историю. Голос в наушниках станет вашим проводником: подскажет нужные фразы и действия, объяснит, как использовать предметы, разложенные на столе. Вы не знаете, какая реплика будет следующей, вы не догадываетесь как отреагирует собеседник. Необходимо слушать голос и доверять ему, слушать ремарки к необычным действиям, и тогда вы сами станете режиссером всего происходящего. Используя реквизит, свет, текстуры вы создаете свой камерный театр для двоих, а созданные вручную декорации лишь подчеркивают уникальность и интимность всего происходящего.

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