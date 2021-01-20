«Артефакты. Культурный детектив» – премьера телеканала «Моя Планета», Okko и нацпроекта «Культура»

В преддверии премьеры серии квест-фильмов «Артефакты. Культурный детектив» в МИА «Россия сегодня» состоялась онлайн-конференция, посвящённая проекту – совместной инициативе национального проекта «Культура», телеканала «Моя Планета», студии ЕМГ и мультимедийного сервиса Okko.

Проект «Артефакты. Культурный детектив» состоит из 5 квестов-фильмов. В центре каждого фильма из цикла – необычный экспонат, хранящийся в региональном российском музее, и связанные с ним истории и легенды, тайны и секреты, исторические и культурные параллели. Авторы проекта рассказывают о 5 знаковых русских музеях, самобытной культуре тех регионов России, в которых эти музеи находятся.

На пресс-конференции были продемонстрированы фрагменты фильма, ключевой технологией которого стала субъективная съёмка POV с использованием специального шлема. Этот съёмочный приём европейского актуального документального кино позволит аудитории увидеть реальность глазами популярного ведущего телеканала «Моя Планета» Андрея Понкратова, который стал голосом проекта «Артефакты. Культурный детектив».

В первом фильме «Артефакты. Культурный детектив. Новый Иерусалим» зритель отправится на берега подмосковной реки Истры, чтобы выяснить, как Истра превратилась в реку Иордан, почему именно на её берегах появилась архитектурная икона святых мест Иерусалима, и как та самая икона «Спас Вседержитель» предсказала судьбу Патриарха Никона. В последующих фильмах телезрителей ждут истории артефактов, которые хранятся в Тульском государственном музее оружия, Ивангородском, Ярославском художественном и Гороховецком историко-архитектурном музеях.

«Проект «Артефакты. Культурный детектив» – это прекрасная возможность посетить уникальные российские музеи, не только не выезжая из своего города, но даже, не выходя из дома. Все знают, что в Москве и Петербурге богатые музейные коллекции, но гораздо меньше людей знакомы с собранием импрессионистских картин Коровина в Ярославле или со знаменитыми сказочными иллюстрациями Билибина в Ивангороде. Наш проект создан для того, чтобы исправить эту несправедливость и рассказать широкой аудитории о том, какие удивительные артефакты можно обнаружить в пяти региональных музеях, какие по-настоящему детективные истории стоят за отдельными экспонатами и целыми коллекциями, какие тайны связывают судьбы великих художников и города, где проходили съемки», – заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая.

Участники пресс-конференции отметили важность проекта, цель которого – показать богатство культурного наследия нашей страны, рассказать о коллекциях региональных музеев, в которых хранятся выдающиеся экспонаты с удивительной историей.

В пресс-конференции участвовали заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая, куратор культурных проектов мультимедийного сервиса Okko Алена Винокурова, представители телеканала: ведущий «Моя Планета» Андрей Понкратов, креативный продюсер Роман Лобашов и шеф-редактор проекта «Артефакты. Культурный детектив» Александра Боровикова, а также хранители «реликвий» – директор Гороховецкого историко-архитектурного музея Марина Павлухина, директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина, заведующий Ивангородским филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» Ирина Миронова и генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Мультимедиа-гиды на платформе с технологией дополненной реальности «Артефакт» появляются во многих российских музеях благодаря национальному проекту «Культура». Только в 2020 году было создано 78 таких гидов, а к 2024 году их станет не менее 450. Эти технологии позволяют сделать культуру доступной даже в самых отдаленных регионах страны.

Запись пресс-конференции доступна по ссылке: http://pressmia.ru/pressclub/20210119/953061012.html

Смотрите первый фильм «Артефакты. Культурный детектив» 22 января в мультимедийном сервисе Okko и 23 января в 19:00 в эфире телеканала «Моя Планета».

Новые серии документальных фильмов смотрите по пятницам в Okko и по субботам на «Моей Планете»: 23 января «Новый Иерусалим», 30 января «Импрессионизм по-русски», 6 февраля «Тульские оружейники», 13 февраля «Гороховецкая игрушка» и 20 февраля «Сказки Ивангорода».

Проект будет эксклюзивно доступен для пользователей Okko в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум» в приложениях мультимедийного сервиса Okko в iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

украли