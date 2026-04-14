Конкурс «Профессия не по приказу, а по призванию» объявил о приёме заявок

Сегодня особенно важно сохранять связь поколений и уважение к исторической памяти, ведь именно через это формируется осознанный выбор жизненного пути. В Москве открылся приём заявок на литературно-журналистский конкурс «Профессия не по приказу, а по призванию». Его проводит Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и туризма «Новый взгляд» (АНО «ЦРКТ «Новый взгляд»), и адресован он тем, кто только начинает всерьёз задумываться о своём будущем – школьникам и молодёжи г. Москвы от 10 до 25 лет. Заявки принимаются до 31 мая 2026 года. Все материалы, положение, интервью размещены на странице проекта.

Этот конкурс – не отдельная история, а часть более крупной программы, которая разворачивается в Москве с марта по июнь. Её идея простая, но ёмкая: поговорить с молодыми людьми о профессии не как о формальном выборе, а как о внутреннем решении. О том самом «призвании», которое не всегда очевидно, но почти всегда определяет путь.

В данный момент идет основной этап конкурса. Принимаются работы, причём формат разнообразен: можно писать эссе, делать интервью, пробовать себя в репортаже или даже отправлять видеоматериалы. Важно другое – тема. Участникам предлагают рассуждать о сохранении исторической памяти, о людях, которые работают с прошлым, и о том, как вообще рождается ощущение «своего дела». Заявки принимаются до 31 мая 2026 года.

Отдельная часть проекта – видеоинтервью с экспертами. Это не формальные лекции, а скорее разговоры «по делу». Василий Цимбал, военный корреспондент, и Рамазан Урусов, историк, научный сотрудник Российского военно-исторического общества, представитель портала «История.РФ», рассказывают о своём пути – без лишнего пафоса, но со всеми подробностями и нюансами. О том, как выбирается профессия, где приходится сомневаться и почему работа «по призванию» – это не всегда про лёгкие решения. Эти интервью уже публикуются на странице проекта и становятся частью общей образовательной линии.

Подать свою работу и стать частью проекта можно уже сейчас. Организаторы ожидают более 200 работ – и, судя по интересу к проекту, эта цифра достигнет своей отметки уже в ближайшее время.

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.