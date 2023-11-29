Институт развития интернета (АНО «ИРИ») провел на Конгрессе молодых ученых в Сочи сессию «Scicomm: Что получается, когда объединяются ученые и креативщики?». Участники обсудили популяризацию науки и ученых через контент и востребованные на эту тему проекты у зрителей.

Год назад ИРИ провел встречу производителей контента и молодых ученых в Университете науки и технологий МИСИС с участием продакшенов, готовых снимать живые и не стереотипные проекты о науке и тех, кто ей занимается.

По итогам встреч с учеными при поддержке ИРИ в настоящий момент в разработке находится порядка 30 проектов о науке.

«Мы сформулировали ряд целей, которые бы задавали тренд на популяризацию науки и ученых. Среди них – увлечь наукой школьников 6-8 классов, которые стоят перед выбором предметов на ОГЭ, воодушевить родителей этих школьников на рассмотрение научного будущего для их детей, удержать интерес к науке у студентов младших курсов и способствовать росту интереса у молодых специалистов к управленческой работе в отрасли», – рассказал модератор сессии, генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский.

Первые результаты этой работы представили сегодня на сессии в Сочи. Среди них онлайн-проекты «Наука для всех», «Страсти по грантам», «Ньютон для чайников» и «Отнаучим», набравшие более 30 миллионов просмотров в соцсетях.

И.о. проректора по образованию Университета науки и технологий МИСИС Андрей Воронин отметил, что проектов с участием настоящих ученых стало больше.

«В научной среде важен институт репутации. Он создается годами, и очень круто, что возросло число проектов, где реальные ученые рассказывают про науку. Это хороший инструмент продвижения не только себя, а своей научной группы и направления в целом. Но здесь важно понимать, что не каждый ученый должен быть популяризатором науки», – считает он.

Шоу «Наука для всех»

В проекте ученые объясняют популярным блогерам научные теории. А те, в свою очередь, должны разобраться с ними и в конце шоу сделать своеобразный доклад. Один из ведущих проекта – руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии», директор Института физики и квантовой инженерии Университет науки и технологий МИСИС Алексей Федоров, для которого участие в шоу стало «новым глотком свежего воздуха» и дало возможность отвлечься.

«В нашем проекте ученые рассказали о своей деятельности так, как они хотели. Без рамок и ограничений. Проект уже собрал более 13 млн просмотров в VK. И мы получаем большое количество позитивных отзывов от зрителей, даже коллеги-ученые делятся позитивным откликом», – сказал он.

Главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева объяснила успех шоу с наличием яркой и динамичной идеи.

«Когда мы начинали работу над научными проектам, то столкнулись с тем, что приносили очень много репортажных проектов. Проектов с «движком», яркой и динамичной идеей было немного. А как показывает практика, любой проект с «движком» «выстреливает» лучше, чем репортаж. Пример — «Наука для всех», где объединились ученые и креативщики. Нам нужны именно такие проекты: с движком и интересно рассказанной историей», – сказала она.

Шоу о научных экспериментах «Отнаучим»

Образовательно-развлекательный проект с популярными блогерами Алексеем Столяровым и Александром Гамбаровым (Габарик и Столярик), в котором проводятся интересные научные опыты, уже набрал больше 10 млн просмотров.

«Контент получил много позитивных отзывов от аудитории, люди просят новые выпуски. Мы дали ученым человеческое лицо и показали, что это точно такие же люди, как и все мы», - говорит создатель и продюсера проекта генеральный директор агентства «Почва» Георгий Лапшаков.

Шоу «Ньютон для чайников»

Развлекательное шоу, которое набрало уже 7 млн просмотров, про самые современные и удивительные научные разработки российских НИИ.

«Наша основная задача в проекте — погрузить зрителя в науку, упростить подачу материала и, конечно же, показать ученого как простого человека, который любит кататься на велосипеде и читать газеты. И важно, что с этим проектом мы попали не только в аудиторию школьников, но и их родителей», — отметил генеральный продюсер проекта Илья Ипатов.

Шоу «Страсти по грантам»

В каждой серии проекта, который собрал более 4 млн просмотров в соцсетях, ученые из разных городов страны объясняют, зачем им нужна финансовая поддержка, показывая свои разработки.

«Участие в проекте стало для меня выходом из зоны комфорта. Опыт, который помог направить взгляд на себя и задуматься, как я должна подавать информацию, чтоб было понятно всем», — рассказала участница проекта, старший научный сотрудник отдела палеолита ИИМК РАН, археолог Ксения Степанова.