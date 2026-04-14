Россияне устали от образов супергероев

В честь своего 20-летия главный киноканал страны «Дом кино» (входит в «Цифровое Телесемейство») провёл исследование среди своей аудитории и выяснил, какой киноконтент находит наибольший отклик у россиян и как зрители предпочитают его смотреть. Так, по итогам опроса 62% россиян хотели бы видеть в современном кино реалистичных и близких обычному человеку героев. Среди жанров лидируют триллеры и детективы. А каждый четвёртый респондент отметил, что дома всегда работает телевизор с любимым киноканалом.

По данным исследования 45% зрителей вдохновляют реалистичные и близкие обычному человеку герои, которые проявляют стойкость в сложных жизненных ситуациях, преодолевают трудности и отстаивают справедливость. Около 17% зрителей хотели бы видеть в кино больше несовершенных героев, но готовых меняться, расти и становиться лучше. Идеализированные образы успешных и беззаботных персонажей, которым всё даётся легко и без усилий, интересны только 9% респондентов.

В детско-юношеском кино участники опроса также отметили нехватку реальных героев, которые были бы близки современным подросткам и на которых хотелось бы равняться (73%). За супергероев проголосовали только 8% респондентов.

Главные ценности, которые россияне считают важным транслировать в современном кино: любовь к своей стране, дружба и справедливость (более 48%), семья, верность и забота о близких (22%), самореализация, успешность и признание (12%).

В рейтинге жанровых предпочтений лидируют триллеры и детективы — их выбрали почти 28% зрителей. Для семейного просмотра аудитория чаще всего включает комедии (20%) и приключенческое кино (10%). Интерес к документальным и историческим лентам проявили 14% участников опроса. При этом почти 40% респондентов считают эти направления недооценёнными и отмечают необходимость их более активного развития.

Просмотр кино остаётся неотъемлемой частью повседневной жизни россиян: около 53% зрителей смотрят фильмы и сериалы практически каждый день, ещё 25% — несколько раз в неделю. Чаще всего аудитория выбирает фильмы (около 50%), а сериалы предпочитают 39%. При этом большинство зрителей любят смотреть сериалы по несколько серий подряд (57%), а почти 23% — сразу целыми сезонами. Для четверти аудитории телевизор является обязательным фоновым источником контента.

Россияне предпочитают смотреть фильмы и сериалы лёжа в кровати или на диване (28%). Каждый четвёртый респондент отмечает, что дома всегда работает телевизор с любимым киноканалом, даже если он занимается другими делами. Около 13% признались, что являются адептами культа «поесть под сериал», и без перекуса просмотр для них не начинается.

Приоритетный источник при выборе киноконтента для просмотра — программа передач любимых телеканалов (30%). Около 17% респондентов ориентируются на подборки фильмов и сериалов в соцсетях и мессенджерах. На третьем месте — рекомендации знакомых и онлайн-платформ (по 9%). Среди основных критериев выбора участники опроса отметили интересный сюжет (33%), известных актёров и режиссёров (28%) и любимый жанр (25%).

По данным исследования, для большинства зрителей кино остаётся прежде всего способом отдыха. Так, 43% смотрят фильмы и сериалы, чтобы отвлечься от повседневных забот, 31% —получить яркие эмоции, 14% — провести время с семьёй и близкими, 12% — прожить другую жизнь.