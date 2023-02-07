Конкурс социальной рекламы для детских творческих студий стартует в Кузбассе

К участию в первом конкурсе «Простые правила» приглашаются студии анимации, школы искусств, детские творческие объединения Кемеровской области. Победители конкурса получат премию и возможность разместить свой анимационный ролик в электронных медиа разных регионов России.

Автор официального постера проекта — художник Александра Неснова

Организаторами конкурса выступили Женская Лига журналистов и блогеров, Ассоциация «Все вместе», Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «Саунд Аут», АНО «Творческие образовательные технологии», Кемеровская Региональная Общественная Организация родителей детей-инвалидов «Особое Детство».

«Ассоциация «Все вместе» всегда открыта для молодежи, которая интересуется социальной сферой. Мы организовывали «уроки доброты» в школах, принимали стажеров-старшеклассников, участвовали в карьерных ярмарках для студентов – и так знакомились с множеством умных, добрых, целеустремленных молодых людей. Поэтому работы участников мы ждем с нетерпением. Нет сомнений, что нас ждут уникальные идеи. И надеемся, что для самих ребят конкурс станет поводом задуматься о чем-то важном, а может и погрузиться в сферу благотворительности, даже связать с ней свою жизнь в будущем», - рассказала исполнительный директор ассоциации «Все вместе» Алиса Малова.

Кемеровская область стала пилотным регионом проекта. Планируется, что в будущем его география расширится.

«Идея такого конкурса возникла в 2022 году, после того, как команда Межрегиональной общественной организации включилась в проект «Русское пространство». Его при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив реализовывал Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «Саунд Аут» Елены и Антона Мойсеенко. Мы увидели, насколько интересный контент создают дети в творческих студиях и насколько вдумчиво их наставники помогают воплощать замысел», — поделилась подробностями председатель Женской Лиги журналистов и блогеров Елена Рыленкова.

На старте организаторы протестируют формат и определят темы, с которыми участникам будет наиболее интересно работать. В первом конкурсе предлагается создать ролик, выбрав одну из трех тем: «Каждая жизнь важна», «Благодарить – это просто», «Не жди, когда сделает кто-то». Авторы социального ролика могут разработать любой сценарий и представить любую идею по одной из трех предложенных тем. При этом хронометраж ролика не должен превышать 30 секунд, его должен сопровождать оригинальный аудиоряд.

Оценит работы экспертная комиссия, в состав которой вошли редакторы и основатели медиа, профессиональные музыканты, руководители благотворительных организаций.

Подать заявку на конкурс анимационных социальных роликов можно в период с 20 февраля по 20 марта 2023 года. Для этого необходимо направить письмо куратору проекта на электронную почту pravila2023@ya.ru. К письму требуется приложить согласия на обработку персональных данных, синопсис и заполненный бланк заявки, скачать который можно на официальном лендинге конкурса на странице «Положение о проведении конкурса».

По итогам конкурса будут определены три победителя - по одному в каждой тематической категории. Имена победителей станут известны 20 апреля.

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