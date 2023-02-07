УФА: Международный кинофестиваль «Свой путь»

С 9 по 15 февраля 2023 года в Уфе впервые пройдет Международный кинофестиваль «Свой путь». Смотр представит игровые и документальные полнометражные и короткометражные картины, а также фильмы-дебюты. Основные мероприятия фестиваля пройдут на площадках кинотеатра «Родина» и Доме актера им. Юсуповой.

Уникальность фестиваля в том, что вместе со зрителями фильмы, посвященные актуальным и глубоким вопросам современности, будут смотреть и обсуждать герои нашего времени – артисты, писатели, общественные деятели, блогеры, медийные персонажи – знаменитости и просто реализовавшиеся личности, которые служат примером и вдохновением для всех нас.

Фестиваль призван создать благоприятную среду для эффективного и уважительного диалога между людьми, вдохновить людей на поиск своего пути в жизни и развитие лучшего в себе и одновременно содействовать появлению фильмов о людях (этносах, народах, странах и др.), успех которых стал возможен благодаря следованию своим путем.

Для участия в фестивале в столицу Башкортостана приедут члены жюри, участники и известные люди из Республики Сербской, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Артисты, писатели, общественные деятели и деятели культуры и др.

В разные дни фестиваля почетными гостями кинофестиваля станут актеры театра и кино Андрей Соколов, Ирина Гринева, Алёна Бабенко, Светлана Камынина, Виктория Тарасова, американский и российский актер и спортсмен Джефф Монсон, генеральный продюсер Триколор TV Михаил Анисимов, Президент гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов. Почётный гость и участник фестиваля шеф-редактор службы новостей телеканала «Культура» Андрей Райкин представит документальный фильм про своего деда «Мой дед – Шапиро».

Президент и создатель Международного кинофестиваля «Свой путь» – Юлия Быба – режиссер, продюсер, кандидат политических наук. Фильмы Юлии Быба становились участниками и призёрами российских и зарубежных кинофестивалей.

В жюри фестиваля вошли общественные деятели и представители киноиндустрии России и мира: Виктор Васильев (председатель Белорусского Союза кинематографистов), Зухра Буракаева (председатель Союза кинематографистов Башкортостана),Таалайбек Кулмендеев (председатель Союза кинематографистов Кыргызстана), Владимир Головнёв (режиссер, сценарист и продюсер документального кино), Максим Васюнов (обозреватель «Российской газеты», телевизионный журналист автор многочисленных рецензий на тему кино), Марко Долаш (сербский актер театра и кино, певец, писатель, тележурналист и телеведущий). Однако главный приз смотра – Гран-При фестиваля выберут зрители (в результате голосования).

География фестиваля соединит Уфу, где состоятся основные мероприятия, с Тулой, Костромой, Ростовом-на-Дону и Москвой. В этих регионах мероприятия смотра пройдут позже, в формате «Свой путь. Избранное»: гостям представят фильмы-победители кинофестиваля, а также фильмы, вызвавшие наиболее яркие дискуссии. К обсуждению кинокартин будут привлечены медийные личности федерального масштаба и выдающиеся люди региона. По результатам зрительского голосования будет определен лучший фильм кинофестиваля в данном регионе.

Отличительной чертой кинофестиваля этого года станет проведение модных показов российских дизайнеров во всех городах-участниках фестиваля. Концепция показов – соединение мировых модных тенденций и национальных мотивов региона.

9 февраля в 12.00 в ИА «Башинформ» состоится расширенная пресс-конференция. Вечером того же дня пройдет торжественное открытие фестиваля. Спикерами пресс-конференции выступят: Президент Международного кинофестиваля «Свой путь» Юлия Быба, председатели жюри двух конкурсов (игрового и неигрового кино) Виктор Васильев и Владимир Головнѐв, председатель Башкирского республиканского отделения Союза кинематографистов России Зухра Буракаева, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

В течение пяти дней, с 10 по 14 февраля, в кинотеатре «Родина» и в «Доме актера» пройдут показы художественных и документальных картин, объединенных тематически в отдельные блоки, и обсуждения их с авторами, известными деятелями российской культуры, именитыми гостями.

Программа и расписание фестиваля уже опубликованы на официальном сайте. Вход на все мероприятия – бесплатный по предварительной регистрации. Ознакомиться с правилами регистрации и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте кинофестиваля .

Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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