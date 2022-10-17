САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА: Фортепианный концерт Юрия Фаворина

Феноменально одарённый пианист Юрий Фаворин представит свою новую уникальную программу в двух столицах: 17 октября состоится его концерт в петербургском Доме Радио (начало в 20:00) и 23 октября – в московской Галерее НИКО (начало в 19:00).

Музыкант известен не только безупречной техникой, мощным звуком и чуткостью к фортепианным стилям разных эпох от Баха до современных композиторов (Юрий и сам пишет музыку), но и оригинальностью в выборе концертных программ. В большинстве случаев то, что можно услышать на его сольных концертах, нельзя услышать больше нигде в России. Например, этим летом на фестивале «Безумные дни» в Екатеринбурге Фаворин исполнил Malédiction («Проклятие») для фортепиано и струнного оркестра Ференца Листа с Уральским филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса. Это произведение у нас в стране не играет (пока) никто, кроме него.

Программа открывается Симфонией для фортепиано соло Шарля-Валантена Алькана. Прославленный пианист-виртуоз, коллега и друг Листа и Шопена, завсегдатай парижских музыкальных салонов был одновременно плодовитым композитором, который писал только для фортепиано в расчете на собственные невероятные технические возможности.

Симфония для фортепиано, созданная в период затворничества, в полной мере отражает своеобразный стиль композитора, в котором классицистская основа помножена на бурный темперамент (за который Алькана часто сравнивали с Берлиозом), яркую образность и проникновенную эмоциональность – в частности, в Траурном марше (II часть Симфонии), напоминающем о Бетховене. После кончины Шарль-Валентен Алькан был совершенно забыт, а многие его сочинения утеряны.

В 2017 году на австрийском звукозаписывающем лейбле Musо вышел сольный диск Юрия Фаворина, на котором, помимо Симфонии для фортепиано соло, записаны ещё два произведения Алькана – «По рекам Вавилонским» и Соната для фортепиано «Четыре возраста жизни».

В программе концерта:

Шарль-Валантен Алькан (1813–1888). Симфония для фортепиано соло, Nos. 4–7 из цикла «Двенадцать этюдов во всех минорных тональностях» (Douze études dans tous les tons mineurs), ор.39 (1857);

Рихард Штраус (1864–1949). Цикл пьес для фортепиано «Картины-настроения» (Stimmungsbilder), ор.9 (1884);

Морис Равель (1875–1937). Цикл пьес для фортепиано «Отражения» (Miroirs), М.43 (1904/1905).

«Картины–настроения» Рихарда Штрауса – неожиданное произведение для позднего романтика, который более известен по пост-вагнерианскому напору и прото-символистской смысловой нагруженности опер и симфонических поэм. В юношеском фортепианном цикле, словно бы предназначенном для домашнего музицирования, слышится больше Мендельсона, Шуберта и Шумана, нежели «того самого» Рихарда Штрауса, однако некоторые его части содержат удивительно тонкие колористические находки, которые станут основой музыкального импрессионизма.

«Отражения» Мориса Равеля появились на свет почти одновременно с «Эстампами» и «Образами» Дебюсси – идеальными образцами фортепианного импрессионизма. Однако равелевская склонность к темной образности, испанские национальные мотивы в одной из частей цикла, особая текучая виртуозность представляют его персональный взгляд на это направление и его собственный, глубоко индивидуальный музыкальный язык.

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