Концерт «Мои герои. Люблю, верю и жду» проведет фонд Оксаны Федоровой!

28 декабря 2022 года в Колонном зале Дома Союзов фонд Оксаны Федоровой проводит благотворительный концерт «Мои герои. Люблю, верю и жду» в поддержку семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции.

Сохранение исторической памяти о героях нашей страны и патриотическое воспитание детей и молодежи на примерах истинной преданности своей Родине является одним из приоритетных направлений деятельности фонда Оксаны Федоровой.

Сегодня, как никогда, важна консолидация российского общества под эгидой национальных духовных ценностей, принципов гуманизма, милосердия и патриотизма. И музыка всегда была и будет мощной объединяющей силой, которая укрепляет моральный дух защитников Родины и их семей.

Зрителями концерта «Мои герои. Люблю, верю и жду» станут те, кому сейчас особенно нужны моральная поддержка и участие: матери, жены и дети защитников Донбасса, участники СВО, находящиеся в Москве, ветераны боевых действий и их семьи.

В программе концерта прозвучат музыкально-литературные произведения, посвященные историческим событиям и победам нашей страны в исполнении Оксаны Федоровой и солистов Образцово-показательного симфонического оркестра войск национальной гвардии России: Олега Кухты, Алексея Толстокорова, Ильи Хардикова, Дмитрия Чеботарева в сопровождении Оркестра, а также выступят юные талантливые музыканты – победители Международного конкурса «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Юным зрителям концерта будут вручены подарки – как символ заботы и единства накануне главного семейного праздника – Нового года.

Ведущим концерта выступит Максим Завидия - певец, ведущий, участник шоу «Голос», амбассадор фонда Оксаны Федоровой.

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