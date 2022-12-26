Спектакль по японской сказке покажут в Красноярской филармонии

28 декабря Литературный театр Красноярской филармонии представит премьеру — спектакль «Папа спешит домой».

Спектакль-путешествие для детей и родителей поставлен по мотивам книги японской писательницы Нобуко Итикавы «Когда папа приходит поздно». В центре сюжета — маленькая девочка Ацу и её папа. Каждый вечер он рассказывает ей невероятные истории, которые приключились с ним по дороге домой, и поет замечательные колыбельные.

«Современные папы много работают и часто приходят домой поздно. Нобуко Итикава в своей книге показывает необычный способ, как проводить драгоценное время с детьми. Наш спектакль, как и оригинальная книга, могут стать своеобразной терапией для отношений детей и родителей. Очень рекомендуем посетить постановку всей семьёй и особенно с папой», — рассказала продюсер детских программ Красноярской филармонии Ульяна Бандукова.

Музыку для постановки написал красноярский композитор Владимир Кошелев. Записал саундтрек и выступил музыкантом-иллюстратором скрипач Герман Дмитриев. Режиссёр — Мария Булатова. Драматург — Маргарита Кадацкая.

Спектакль состоит из трёх частей с эпилогом и длится 50 минут. Рекомендован для детей от 5 лет.

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