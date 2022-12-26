В Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых состоится гала-концерт «День виолончели или Песня птиц»

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В Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых состоится гала-концерт «День виолончели или Песня птиц» - посвящение Пабло Казальсу

 

В канун Нового года в Колонном зале усадьбы Васильчиковых состоится гала-концерт в рамках десятого юбилейного фестиваля камерной музыки «Winterreise – зимний путь».

Фестиваль был создан из любви к искусству и из желания поделиться красотой. Организаторы считают произведения именно камерно-ансамблевого жанра наивысшим достижением музыкального сочинительства, поскольку именно они привлекают особенно чуткую публику.

В программе концерта произведения Пабло Казальса, Иоганна Себастьяна Баха, Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова.

В концерте принимают участие: Сергей Ананич (виолончель), Анна Устюжанина (виолончель), Алла Питиримова (виолончель), Владимир Спектор (скрипка), Анна Краснова (фортепиано), а также лауреаты Международного конкурса исполнителей камерной музыки «Winterreise» - Михаил Рогов (виолончель), Всеволод Гузов (виолончель), Зоя Дуденкова (виолончель).

Художественный руководитель, учредитель Фестиваля «Winterreise – зимний путь», президент международного конкурса композиторов и исполнителей камерной музыки «Winterreise», почетный работник культуры города Москвы Наталья Коршунова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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