В Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых состоится гала-концерт «День виолончели или Песня птиц» - посвящение Пабло Казальсу

В канун Нового года в Колонном зале усадьбы Васильчиковых состоится гала-концерт в рамках десятого юбилейного фестиваля камерной музыки «Winterreise – зимний путь».

Фестиваль был создан из любви к искусству и из желания поделиться красотой. Организаторы считают произведения именно камерно-ансамблевого жанра наивысшим достижением музыкального сочинительства, поскольку именно они привлекают особенно чуткую публику.

В программе концерта произведения Пабло Казальса, Иоганна Себастьяна Баха, Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова.

В концерте принимают участие: Сергей Ананич (виолончель), Анна Устюжанина (виолончель), Алла Питиримова (виолончель), Владимир Спектор (скрипка), Анна Краснова (фортепиано), а также лауреаты Международного конкурса исполнителей камерной музыки «Winterreise» - Михаил Рогов (виолончель), Всеволод Гузов (виолончель), Зоя Дуденкова (виолончель).

Художественный руководитель, учредитель Фестиваля «Winterreise – зимний путь», президент международного конкурса композиторов и исполнителей камерной музыки «Winterreise», почетный работник культуры города Москвы Наталья Коршунова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.