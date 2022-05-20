КОНЦЕРТ, НА КОТОРОМ БУДЕТ КЛАССНО!

23 мая в 20:00 состоится торжественное событие учебной студии Театра МОСТ – весёлый класс-концерт лучших номеров, созданных начинающими артистами за время обучения.

Такой показ бывает только раз в году и никогда не повторяется. Для зрителей – это яркое шоу, для абитуриентов, поступающих в студию Евгения Славутина, – мастер-класс от более опытных предшественников.

«Вроде бы каждый год наши новобранцы не отличаются от других. Однако каждый год они не перестают нас удивлять своими этюдами. Часто бывает, что одного и того же певца студийцы показывают совершенно по-разному, видят в одном и том же образе новый, свежий взгляд, – рассказывает Евгений Панфёров, педагог учебной студии Театра МОСТ.

Образы, представленные будущими звёздами театральной сцены на занятиях, зачастую бывают настолько удачны, что становятся их визитной карточкой на многие годы.

«Студия разделила мою жизнь на до и после. Подарила мне новый мир, который стал важным, главным и любимым. Подарил друзей, людей, с которыми мы смотрим в одном направлении. Теперь эти люди — мои самые близкие друзья. Ну и в целом определил меня как личность. Без театра я теперь не вижу себя. Он — главный смысл моей жизни, – делится Яна Кунделева, актриса Театра МОСТ.

В разное время в учебной студии театра такие известные артисты, как Валдис Пельш, Алексей Кортнев, Ирина Богушевская, Даниил Спиваковский, Максим Галкин, Антон Кукушкин и многие другие актёры театра и кино. Традиция Театра МОСТ продолжается!

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