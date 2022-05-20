«Библионочь-2022» в Ленинке: узнаём больше #ПроТрадиции

28 мая 2022 года состоится одно из главных культурных событий страны — в одиннадцатый раз пройдет Всероссийская ежегодная акция «Библионочь». Главной темой этого года станут традиции народов России.

Писательский марафон с популярными авторами, экскурсии по «закрытым» местам самого большого книгохранилища страны, запуск библиотеки креативных индустрий, диджей-сет, электронный фолк, грандиозный поэтический фестиваль, общероссийская квиз-игра и зажигательные ритмы этнической музыки — всё это ждет вас в Российской государственной библиотеке. Но обо всем по порядку.

Торжественное открытие Библионочи состоится в легендарном Третьем читальном зале. Даст старт акции Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации, и Вадим Дуда, генеральный директор библиотеки. Они презентуют гостям библиотеку креативных индустрий — обширную коллекцию книг и документов, благодаря которой представители творческих профессий получат удобный инструмент для поиска вдохновения и новых знаний. Амбасадорами и кураторами проекта станут ведущие деятели культуры: Сергей Бурунов, Николай Цискаридзе, Елизавета Лихачева, Григорий Заславский, Александр Рыжинский и Сергей Першин. В Библионочь в ходе дискуссии с Евгенией Смурыгиной, руководителем медиапроекта The City на телеканале Москва 24, они поговорят о самых важных книгах, которые повлияли на их жизнь.

В этот вечер Ленинка станет площадкой масштабного Писательского марафона с самыми читаемыми авторами России — Александром Цыпкиным, Евгением Поповым, Верой Богдановой, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой, Александром Аствацатуровым и другими. Писатели обсудят традиции семейного чтения.

Здесь же пройдет квиз-игра «Про традиции», в которой может принять участие каждый, кто хочет проверить себя на знание обычаев и традиций народов России. Прямая трансляция будет доступна на странице РГБ в социальной сети «ВКонтакте», к игре в этот вечер смогут присоединиться в любом уголке страны.

А в Профессорском читальном зале Ленинки популярный комик Евгений Чебатков прочитает произведение Ивана Бунина «Цифры».

В конференц-зале РГБ впервые пройдет ежегодный поэтический фестиваль «Литературный рельс», организованный совместно с Московским метрополитеном. Участники прочтут стихи, посвященные транспорту, путешествиям и, конечно, книгам. Лучшие получат памятные награды — фрагмент настоящего контактного рельса. Ведущей вечера выступит Юлия Романова, голос которой миллионы пассажиров каждый день слышат в Московском метрополитене. Принять участие сможет каждый, записав видео чтения стихов и выложив минутный ролик в VK Клипах с тэгом #Литературныйрельс.

В Голубом зале библиотеки откроется выставка, посвященная истории пополнения фондов «Коллекции и коллекционеры». В экспозиции будут представлены экспонаты из коллекций Николая Румянцева, Авраама Норова, Козьмы Солдатенкова, Петра Чаадаева, Михаила Виельгорского, Александра Макарова и Николая Рубакина, а также дары зарубежных обществ и библиотек.

Посетителей Библионочи ждут уникальные экскурсии. В этом году РГБ отмечает свое 160-летие. И специально в юбилейный год экскурсионное бюро разработало новый маршрут по фондам библиотеки, включая знаменитые коллекции попечителей Ленинки и любопытнейшие экспонаты, посвященные теме народного творчества.

Особого внимания заслуживает музыкальная программа вечера. Тишину будут нарушать сразу на трех площадках библиотеки.

Откроет Библионочь легенда этномузыки Олена Уутай в третьем читальном зале (В Якутии любое мероприятие, любое начинание принято начинать с обряда благословения (Алгыс). Глубокое уважение к культуре народов Севера, прекрасные сценические наряды и невероятный по силе голос, имитирующий птиц и животных, никого не оставит равнодушным. Олена отмечена званием Отличник культуры Республики Саха (Якутия), является финалистом Italia’s Got Talent (Италия), Britain’s Got Talent (Великобритания) и Das Supertalent (Германия). Она же завершит вечер специальным выступлением в конференц-зале.

Гостей также ждут оригинальные диджей-сеты под колоннами библиотеки, в третьем читальном зале посетители услышат треки инди-фолк-проекта Zventa Sventana. Группа переосмысляет старинные народные песни, смешивая фольклор с электронной музыкой, инди-попом, хип-хопом и неоклассикой. В 2019-м канал MTV Россия назвал Zventa Sventana «Музыкантом года», а клипы проекта были отмечены номинациями Berlin Music Video Awards и New-York Oniros Film Awards.

В программе предусмотрены и другие мероприятия.

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