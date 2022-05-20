Фестиваль «Арт-пристань» ко дню рождения Парка Кузьминки

20 и 21 мая 2022 года на центральной площади и на склоне Шибаевского пруда пройдет фестиваль «Арт-пристань», приуроченный ко дню рождения Парка. По этому случаю 20 граффити-райтеров распишут 20 лодок, которые станут арт-объектами и будут радовать посетителей парка весь летний сезон.

Линия — жизненный путь и у каждого человека он особенный. Художникам предлагается раскрыть собственную тернистую дорогу и рассказать историю в «своей лодке».

Искусство помогает творцам прояснить собственные эмоции, задать вопросы и через творчество найти на них ответы. Искусство для зрителей — это возможность стать участником, быть вовлеченным в процесс созидания. Творчество выступает как устойчивая и свободная среда, где каждый может выразить то, что он чувствует.

В фестивале «Арт-пристань» примут участие: Миша Ropen, Анастасия Малиновская, Максим Maxon, Таня Тако, Андрей Youraw, Анна 24spray, Мария Кудашева, Антон Makosa, Yonya Belmond, Антон Табачков, Александр Морсин, Максим Nowe, Полина Стриж, Сергей IMAN, Олег Лукьянов, Вадим MosTwo, Алексей Plase, Дарья Darakono, Sasha Zverovoi, Гегель Яна и Белец Полина.

Кроме этого, 20 мая в лектории пройдет серия детских мастер-классов. В 16:00 начнется занятие «Дизайнерская модель», где можно будет собирать миниатюрную деревянную модель самолёта, разработать для неё индивидуальный дизайн и воплотить задумку с помощью акриловых красок. В 17:00 на мастер-классе «Дизайнерский этюд» все желающие могут прокачать фантазию, выполняя любимые упражнения профессиональных художников, а затем создать собственный эскиз дизайна лодки, автомобиля или целого дома. Регистрация по телефону (WhatsApp) +7 (909) 909-90-87 Регина Ренатовна. Количество мест ограничено (на каждый мк по 12 человек).

21 мая в 13:00 на главной сцене состоится лекция Александра Милицина — соорганизатора фестиваля, эксперта в области стрит-арт индустрии в России, основателя сообщества уличных художников Desarte365.

Оба дня в беседке-сфере будет организована «Комната винила», где каждый желающий может сделать фото на память, послушать виниловые пластинки на проигрывателе и просто отдохнуть в приятной атмосфере.

На главной сцене выступят диджеи музыкального сообщества @monolisten: Sveta Rain @svetarain, Dj Sonya @sonyaagabalova и дуэт из Москвы TECHTOK DJS. Также за пульт встанет DjBoris.

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