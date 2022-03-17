Концерт «Органные шедевры. Пассакалия» в Кафедральном соборе св. Петра и Павла

20 марта 2022 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла фонд Collegium Musicum проведет концерт «Органные шедевры. Пассакалия». На вечере выступит российская органистка Олеся Кравченко. Репертуар органистки включает сочинения для органа соло и с оркестром более пятидесяти композиторов. На вечере Олеся представит ретроспективу развития пассакалии в органной музыке – от шедевров старых мастеров, созданных Бахом и его предшественниками, до пассакалии современного нидерландского композитора и органиста Эда Ваммеса.

Пассакалия – старинный танец, оказавший влияние на всю историю европейской музыки. В этом жанре писали величайшие композиторы эпохи барокко, XIX и XX веков, пишут пассакалии и в наши дни.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.