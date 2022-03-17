О Рублях в «Рублево»: Банк России приглашает на выставку «Время и деньги»

15 марта 2022 года в Культурном центре «Рублево» (ул. Василия Ботылёва, д.43) открылась выставка Банка России «Время и деньги». Здесь можно узнать интереснейшие подробности истории возникновения и развития одного из важнейших изобретений человечества.

Москвичи и гости столицы увидят изображения первых монет собственной чеканки – златники и сребреники, которые появились на Руси в период правления князя Владимира Святославовича, на рубеже X-XI веков, вскоре после официального принятия христианства. На них наносили изображение Иисуса Христа и князя с крестом – символом христианства, а вокруг изображений располагались надписи: «Иисус Христос», «Владимир на столе» или «Владимир, а се его злато». Долгое время рубль был только счетной единицей, а для обращения чеканились монеты мелких номиналов. Из-за формы, похожей на чешую рыбы, их называли «чешуйки». Номинала на«чешуйках» не обозначали, а ценность различали главным образом по размеру.

Во времена правления Елизаветы Петровны, например, в истории Российской империи был эпизод, когда медные пушки плавили для чеканки из них пятаков. А в самом начале 18 века Петр I открыл в Москве Кадашёвский монетный двор, на котором делали проволочные монеты старого образца, полноценные круглые серебряные монеты и золотые червонцы.

В конце 18 века в стране появились мелкие ассигнации, они предназначались для хождения в широких слоях населения, потому их печатали на цветной бумаге «для лучшего различения – десятирублевыя на красной, а пятирублевыя на синей бумаге разными образцами». Такими деньгами могли пользоваться даже неграмотные. Позже бумажные рубли часто называли по расцветке. «Желтенькая», «канарейка» — рубль, «зелененькая» — три рубля, «синенькая», «синица», «синюха» — пять рублей, а 10 рублей называли «красненькой», «краснухой» или «раком».

Экспозиция рассказывает и о том, как в виде разных эквивалентов, форм и предметов денежная система жила задолго до появления банков, которые со временем взяли на себя укрепление, развитие и регулирование денежного обращения. В России эти функции в 1860 году начал выполнять Государственный банк (сегодня – Банк России). С тех пор финансовая история страны развивалась неотрывно от его деятельности.

На выставке приоткроют секреты производства денег, подсчёта огромных сумм, древних и современных возможностей защиты. Посетители узнают, как перевозили и сохраняли деньги наши предки, как считали и сортировали огромные объемы банкнот и монет раньше, а также о том, как сегодня в этом помогают современные технологии.

Представленная экспозиция будет интересна не только нумизматам, но и всем, кто любит историю и просто познавательные экскурсии.

Посетить выставку можно до 24 апреля.

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