«Литфонд» выставит на торги работы выдающихся художников и скульпторов

Прямо сейчас на площадке «Литфонда» проходит предаукционная выставка работ великих портретистов, в числе которых картины Николая Фешина, ранее никогда на аукционах не выставлявшиеся, графические листы Адриана Шхонебека и другие раритеты изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вход свободный.

Николай Фешин. Морской пейзаж. Калифорния

19 марта аукционный дом «Литфонд» представит ценителям уникальную коллекцию полотен известных художников и предметов декоративно-прикладного искусства. Например, топ-лоты аукциона — три работы Николая Фешина: «Морской пейзаж. Калифорния» (1925), «Кукурузный танец» (1932), «Портрет девушки в голубой блузе» (конец 1930-х). Все картины экспонировались на многочисленных выставках художника и опубликованы в каталогах. Они раскрывают различные аспекты дарования знаменитого мастера-портретиста, пейзажиста и автора жанровых композиций. При этом ранее ни одна работа не выставлялась на торги, и мартовский аукцион в «Литфонде» станет дебютным.

Константин Сомов. Влюбленные

Другой уникальный и редкий на аукционах предмет — скульптура «Влюбленные», созданная в 1920-е мастерами Государственного фарфорового завода по модели 1905 года, автором которой выступил Константин Сомов, один из ярчайших художников-стилизаторов своего времени. Композиция выполнена из фарфора. Сотрудничество завода с Сомовым и другими художниками объединения «Мир искусства» относится к началу 20 века. Прообразы произведений скульптора передают манерную изломанность чувств и эротизм, доходящий до гротеска, в котором можно увидеть и самоиронию художника.

Николай Вечтомов. Голубые планеты

Николай Вечтомов. Равновесие

Отдельно следует отметить живописные работы Николая Вечтомова «Равновесие» и его же акварель «Голубые планеты», а также гуашь Анатолия Зверева «Собак увидел снигера и говорит ему гав гав», созданную художником на фамильной даче у актера Павла Антокольского в поселке «Советский писатель».

Танцующая казашка

В каталоге аукциона также представлены живописные произведения Карла Рейхеля, Антона Чиркова, Георгия Лапшина, Григория Глюкмана, Ростислава Барто; графические листы Адриана Шхонебека, Александра Бенуа, Кирилла Зданевича, Николая Тырсы, Георгия Гольца, Романа Семашкевича, Бориса Свешникова, Евгения и Льва Кропивницких, Виктора Пивоварова, Владислава Зубарева, Евгения Чубарова; фарфоровые скульптуры – включая «Танцующую казашку» Любови Холиной из знаменитой скульптурной группы «Под солнцем Сталинской конституции» (ЛФЗ, 1951 г.); серебряные изделия от старейших мануфактур Сазикова и Фаберже; кабинетная бронза Николая Либериха и Василия Грачева.

Икона Богоматери Иверской

Св. Власий Севастийский

Коллекционеры русской иконы смогут сразиться в ходе торгов за картину «Св. Власия Севастийского» второй половины 16 века, представляющую музейную ценность и большой научный интерес. Нешуточные страсти обещают развернуться вокруг икон «Преподобный Сергий Радонежский» в окладе мастерской И.А. Алексеева и изысканной «Богоматери Иверской» мастера-монограммиста «ФДВ».

Ценителей русского стекла заинтересуют такие раритеты от Императорского стеклянного завода, как стакан с монограммой «За веру, Царя и Отечество» из дворцового сервиза «Коттедж» и самовар для парадной сервировки.

Самовар

В настоящее время по новому адресу Литфонда в Большом Харитоньевском переулке, д. 24, стр. 2 проходит предварительный показ заявленных уников. Посетить выставку можно ежедневно с 11:00 до 19:00. Непосредственно сами торги состоятся 19 марта в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.