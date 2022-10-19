КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЛОДЁЖНОГО ПРОЕКТА «ДЖАЗ-КЛАСС»

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Праздничный концерт с участием Мариам Мерабовой и молодых исполнителей, композиторов, аранжировщиков. Посвящается 100–летию российского джаза.

Мариам Мерабова, Всероссийское духовое общество имени Валерия Халилова, Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя и Международная детская филармония представляют молодежный джазовый проект (арт-директор Мариам Мерабова), призванный объединить профессионалов и молодых исполнителей!

В концерте принимают участие талантливые юные вокалисты и солисты–инструменталисты, молодёжные ансамбли и джаз-бэнды: вокалисты (ученики эстрадно-джазового отделения ДМШ РАМ имени Гнесиных, педагог Лада Меркулова):

  • MONIKA, МИРА, Марианна Айрапетянц, Алиса Ражина;
  • выступит Квинтет Академии джаза п/у профессора Жанны Абрамовны Ильмер, студентка Эстрадно-джазового отделения колледжа РАМ им. Гнесиных вокалистка Ника Ванн.

Примут участие и юные ученики Академии Джаза — Трио Moscow jazz peppers в составе:

  • Дмитрий Севастьянов — фортепиано (педагог Яков Окунь),
  • Иннокентий Сунцов — ударные (педагог Вячеслав Калмазан), Григорий Кукин бас-гитара.

Свои новые композиции представит инструментальное трио «Дети Капитана Гранта» (ДМШ имени Дунаевского) под руководством Анатолия Текучёва и Евгения Гречищева в составе: Вениамин Нургалеев — фортепиано, Никита Волков — бас-гитара, Валерий Бондаренко – ударные, юный композитор Варвара Шелыгина представит свои новые работы.

В программе концерта примут участие и другие яркие исполнители.

Прозвучат произведения известных российских и зарубежных джазовых композиторов, а также авторские композиции.

Начало концерта в 19:00.

Продолжительность 60 минут.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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