Москву ждет первый Фестиваль Новой Клоунады

Столицу ждет первый фестиваль Новой Клоунады на сцене актового зала Творческого союза цирковых деятелей. Сейчас в проекте идет прием заявок, а готовые представления зрители увидят уже 17 ноября. Участвовать в проекте будут драматурги, режиссеры и артисты-клоуны. Фестиваль и творческая лаборатория задуманы с целью возрождения и развития искусства традиционной отечественной клоунады, подготовки актуального репертуара и поиска оригинального образа современного отечественного клоуна. Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках события состоится первая лаборатория для драматургов и режиссеров по работе с клоунами под руководством Олега Лоевского, театрального деятеля, критика, лауреата премии им. Станиславского, члена экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая Маска».

«Основная задача экспериментальной лаборатории по новой клоунаде – проверить на практике гипотезу о том, что при правильных вводных комически одаренные театральные драматурги и режиссеры могут создавать актуальный самобытный материал для клоунов. Если она покажет, что метод рабочий, тогда в дальнейшем мы планируем проводить еще более масштабные фестивали, привлекая к работе над клоунскими репризами еще и известных художников, хореографов и композиторов. Авторам лучших реприз будет предложено сотрудничество с Новым русским цирком для написания сценариев клоунских спектаклей», – рассказала Елизавета Гамбург, генеральный директор Нового Русского Цирка, автор проекта фестиваля.

Ежегодно по всей стране с успехом проводится большое количество театральных лабораторий, а теперь настала очередь цирка и клоунады. Фестиваль Новой Клоунады реализует успешный опыт театральных лабораторий и добавляет свои штрихи.

«Лаборатория Новой Клоунады – это уникальный проект, не имеющий аналогов в новейшей российской истории. Его цель – создание оригинального и злободневного клоунского репертуара, который мог бы быть востребован как на цирковой арене, так и на театральных подмостках. Предполагается, что в рамках хорошо зарекомендовавшей себя системы театральной лаборатории возникнет творческая коллаборация драматургов, режиссеров и клоунов и начнется работа по поиску новых смыслов и форм клоунады, новых клоунских образов и новых реприз», – прокомментировала Ирина Селезнева-Редер, кандидат искусствоведения, театровед, член экспертного совета премии «Прорыв».

По результатам кастинга организаторы пригласят наиболее ярких участников к работе в рамках лаборатории. Планируется собрать не менее 8 команд, в каждой из которых предполагается драматург-сценарист, режиссер-постановщик и артист-клоун. За 7 дней участники лаборатории прослушают 11 лекций и примут участие в 7 мастер-классах. Результатом станет создание новых клоунских реприз.

Во втором этапе фестиваля запланирован круглый стол, посвященный поиску образа нового клоуна. А кульминацией – финальный показ, на котором зрителям продемонстрируют итоги работы в виде красочного шоу и награждения победителей. Подать заявку на участие можно на официальном сайте до 20 октября.

Сайт фестиваля — http://newclownfest.ru .

Фото – Новый Русский Цирк

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