Второй полуфинал «Песен Победы» будет посвящен партизанскому движению во время Великой Отечественной войны

30 мая пройдет трансляция второго полуфинального концерта музыкального конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП). Полуфинал будет посвящен важной исторической дате: в этот день в далеком 1942 году по указу Иосифа Сталина был создан Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования.

Партизаны внесли неоценимый вклад в завоевание Победы в Великой Отечественной войне, многие из них заслуженно получили звание Героя Советского Союза. Мужество этих бойцов «невидимого фронта», наводящих ужас на фашистов, было поистине легендарным. Но, как и все воины – от простых рядовых до генералов – они любили петь сами и слушать самые разные композиции: мелодичные и лирические, веселые и жизненные, маршевые и призывающие к бою.

Одним из самых популярных хитов того времени была шутливая песня «Шаланды, полные кефали» из кинофильма «Два бойца». Именно она откроет концерт, а исполнит ее Илья Звольский из Ярославля, выступающий в категории «Любители». Певец занимается вокалом всего несколько лет, но уже успел поучаствовать во всероссийском конкурсе исполнителей песни «Новая Звезда» на телевидении, а сейчас решил попробовать свои силы в конкурсе «Песни Победы».

Следующей участницей второго полуфинала станет юная Дарья Грачева в номинации «Дети». Девочка – правнучка одного из партизан Великой Отечественной войны. Она исполнит современную композицию «Имена» (музыка Виталия Осошника, слова – Натальи Осошник), посвятив свое выступление светлой памяти дорогого человека, героически сражавшегося за мирное будущее потомков.

Прозвучит также известная песня «Три минуты молчания», входившая в репертуар знаменитого советского артиста Муслима Магомаева. Эту пронзительную композицию о наших моряках, терпящих бедствие на корабле, исполнит солист МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат всероссийского и международного конкурсов Михаил Головушкин. Оперный бас представит категорию «Профессионалы».

Одной из номинаций конкурса «Песни Победы» в этом году является «Гордость». Категория создана специально для участников достойного «серебряного» возраста. И представит ее во втором полуфинале пенсионерка Нина Дмитриевна Зотова, которая споет песню «Война». Причем участница не просто исполнит чью-то готовую композицию: музыку к ней она написала сама, а стихи принадлежат автору Юрию Лихачеву.

Ведущий концерта, актер театра и кино Максим Линников по традиции познакомит зрителей с увлекательной историей создания каждой песни и напомнит о важных вехах войны. Онлайн-трансляция полуфинала будет организована на портале «Культура.РФ», на сайте проекта песни-победы.рф и в соцсети «Одноклассники».

Начало в 20:00.

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