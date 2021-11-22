Королев из группы OQJAV собирает средства на издание сборника стихов

Вадик Королев, автор текстов и соавтор песен группы OQJAV (Окуджав), и художник Катерина Строганова запустили на краудфандинговой платформе Planeta.ru проект по изданию иллюстрированного сборника стихов с дополненной реальностью под названием «Синий зеленый лес».

Особенность этой книги — технология, благодаря которой на каждую иллюстрацию можно навести камеру смартфона, и она оживет.

Сборник «Синий зеленый лес» уже написан, нарисован, собран, сверстан и готов к печати. Чтобы издать книгу, авторы проекта хотят собрать на Planeta.ru 350 тысяч рублей.

Получить одну из ста книг с автографами авторов могут те, кто поддержал проект на 2500 рублей. За 3500 можно получить футболку группы OQJAV, за 4500 рублей — книгу и приглашение на концерт проекта «Королев Попова», а за 5500 рублей — свитшот группы OQJAV.

«Как нарисовать то, что не видишь, а только чувствуешь? Когда-то давно мне попалась фраза, что ни один художник мира не способен нарисовать стул, с которого встал и ушёл любимый человек. Я думала об этом, и эта задача пришла ко мне. В стихах Вадика Королева нет сюжета, личной правды, нарядных фраз. Вадик наблюдает за миром и за самим собой, подмечая и высвечивая все, что остаётся за сценой. И я вместе с ним выхватывала образы, запахи, нити памяти, — все те шестерёнки подсознания, на которых мы чувствуем и живем. Я очень благодарна, что Вадик взял меня с собой в этот мир и доверил дать ему лицо», — говорит о проекте художник Катерина Строганова.

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