Российские библиотеки вступают в новую цифровую эру

С 26 ноября по 2 декабря 2021 года состоится Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых технологий». Организаторы и партнеры масштабного библиотечного события представили в ТАСС её концепцию, рассказали о готовящихся мероприятиях, а также обсудили темпы цифровизации и глобальное будущее библиотечной системы, в котором сотрется разница между онлайн и офлайн событиями. Сама пресс-конференция, в духе времени, тоже прошла в гибридном формате.

Организует событие Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив. Генеральным партнером акции выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций.

В течение недели в регионах страны состоятся специальные мероприятия с общей тематикой – развитие и применение передовых форматов цифровых технологий, необходимых для самообразования и саморазвития молодёжи. Акция — первый в стране опыт сотрудничества библиотек, IT-компаний и молодежи в таком формате. Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по молодёжной политике Артем Метелев объяснил, почему сейчас самый подходящий момент для этой инициативы:

«В последнее время количество молодежи увеличилось почти на 11 миллионов человек, и составляет на сегодня 39 миллионов человек, почти треть страны, без нескольких процентов. Задача государства – создавать возможности для их самореализации. Сеть библиотек охватывает фактически всю страну, малые города и сельские библиотеки являются центром притяжения молодых людей, но только в том случае, если они используют все возможности цифровых технологий».

По словам заместителя директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ Лидии Федякиной, библиотечная система в состоянии принять этот вызов: ее модернизация в России идет с опережением плана. К тому же, у небольших филиалов давно перед глазами достойные образцы, которые постоянно делятся своим опытом и методиками с коллегами.

«Логично, что именно РГБМ, будучи библиотекой-лидером в области развития цифровой грамотности, взялась за реализацию этого масштабного, уникального проекта. Я призываю те библиотеки страны, которые еще не зарегистрировались для участия, сделать это, осталась всего неделя».

О намерении присоединиться к акции уже заявили больше 800 библиотек, это более полутора тысяч мероприятий. О том, чтобы их качество тоже оставалось на уровне, позаботились в РГБМ: по итогам акции будет проведен профессиональный конкурс на лучшее библиотечное событие, а почти два месяца до старта для библиотекарей проводились обучающие вебинары на самые актуальные темы, связанные с цифровизацией. В ходе онлайн-программы поделились опытом и коллеги из стран, где молодежные цифровые недели уже проводились.

«Мы знаем о подобных неделях в США и Великобритании. Их главный принцип – привлечение библиотеками широкого круга партнеров из различных областей, связанных с технологиями. В этом году испытать себя на этом поле мы предложили российским библиотекам, — объяснила директор Российской государственной библиотеки для молодёжи Ирина Михнова. — Почему именно сейчас? Любая хорошая идея должна вызреть, обрасти конкретными практиками — только тогда она станет интересной и приемлемой для реализации большинством. Если еще два года назад библиотеки только подходили к осознанию своих возможностей и посеку своего места в информационной инфраструктуре современного общества, своего города, села, то сейчас ситуация изменилась. Во-первых, позитивно сказалась тотальная модернизация библиотек в рамках нацпроекта Культура, во-вторых, активно развивается система дополнительного образования. И пандемия, не скроем, не последнюю роль сыграла в повышении цифровой грамотности».

Для библиотекарей и читателей Молодежная неделя цифровых технологий станет достойным завершением Года науки и технологий в России. Но цифра сегодня даёт массу новых возможностей не только для образования, но и для общения и креатива.

В рамках Недели запущены развлекательные форматы, которые объединяют молодых людей. Ежедневно региональные библиотеки снимают и монтируют видеоролики про гаджеты в рамках онлайн-челленджа «Всё включено!». До 24 ноября открыта регистрация на участие в киберспортивном турнире «BiblioTECH-2021», организованном совместно с Ассоциацией киберспорта Росссии. Участники будут соревноваться в двух дисциплинах, индивидуально и командами, дома или же в уютном и функциональном пространстве библиотеки своего города.

«Сегодня представить себе библиотеку как тихое место, где слышен шорох страниц, невозможно, — поделился впечатлениями руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. — Библиотека действительно становится многопрофильной. Это и арт-пространство, где могут проходить выставки и другие мероприятия на тему культуры и искусства. Это место, которое трансформируется из офлайна в онлайн. Если все будет развиваться такими темпами, то библиотечная система скоро, как и ТАСС, окажется, где-нибудь на МКС, чего я и желаю коллегам».

Недельный марафон позволит библиотекам не только продемонстрировать свой потенциал, но и продемонстрировать тот уровень, который уже достигнут, но, возможно, не замечен скептиками, в какой-то момент переставшими воспринимать библиотеки как что-то нужное и современное.

«Мы сегодня говорим про библиотеки, но говорим очень абстрактно, — заметил директор Российского ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников. — А я всех приглашаю посетить молодежные библиотеки и увидеть, как они поменялись на самом деле. 3 года назад я впервые приехал в гости в РГБМ и был реально удивлен тем, что она из себя представляет. Приезжайте и убедитесь сами».

Фото – ТАСС

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