ЛитМост с Диной Рубиной

7 декабря 2021 года, в 14:00 (время московское), в рамках издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» при поддержке библиотеки № 13 им. Н.Г. Чернышевского состоится встреча с Диной Рубиной – классиком современной литературы, прозаиком, чьи книги переведены на множество языков, номинированы на множество престижных литературных премий и не раз экранизированы.

Дина Ильинична представит новый роман «Маньяк Гуревич» и серию «Полное собрание сочинений Дины Рубиной».

В серию «Полное собрание сочинений Дины Рубиной» включены как ранние произведения автора, так и последние по времени. Дина Ильинична заново перечитала и отредактировала уже хорошо знакомые читателям тексты. К каждому тому написано предисловие. В серии запланирован выпуск 24-х томов, 10 из которых изданы. Оформление для серии разработала известная художница Юлия Стоцкая.

Новинка «Маньяк Гуревич» – это роман о психиатре Семене Гуревиче, каждая глава – трогательная и забавная история, которая понравится и любителям масштабных саг Рубиной, и ценителям ее отдельных романов.

Подключайтесь к эфиру 7 декабря в 14:00, задавайте вопросы – авторы лучших получат в подарок от издательства новинку Дины Рубиной «Маньяк Гуревич».

Прямая трансляция будет идти на нескольких площадках:

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