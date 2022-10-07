Короткометражки про Финника и его друзей названы лучшим сериалом на фестивале «Анимур»

Сборник комедийных историй «Домовые» от ведущего режиссёра ГК «Рики» Дениса Чернова получил главный приз в номинации «Лучший сериал» по решению жюри Международного фестиваля анимационного кино «Анимур», который проходил в Хабаровске с 30 сентября по 2 октября.

«Домовые» – это четыре коротких историй, в юмористической форме повествующие о жизни домовых в мире людей с его благами цивилизации, современными технологиями и своими традициями. Персонажами стали герои полнометражного анимационного фильма «Финник», успешный релиз которого состоялся весной текущего года. В каждой серии, всего за 1 минуту, разыгрывается комичная ситуация, в которые попадают домовые. Даже за столь небольшой отрезок времени режиссеру и его команде удалось уместить целую историю, переживания героев и забавный финал.

По данным организаторов за время мероприятия, показы посетили более шести тысяч зрителей, которые посмотрели 278 фильмов из 42 стран мира. В фестивальную программу также вошли творческие встречи с создателями мультфильмов, мастер-классы от профессионалов анимационной индустрии и мероприятия деловой программы.

Всего на фестиваль «Анимур» было прислано более 1200 работ, 108 фильмов из 21 страны. В состав жюри вошли известные режиссёры-мультипликаторы: Сергей Меринов (Москва), Нина Бисярина (Екатеринбург), Адай Абельдинов (Казахстан), а также аниматор и сценарист Франсина Рамос из Бразилии. Председателем стал иранский режиссер и победитель международных фестивалей Омид Хошназар.

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