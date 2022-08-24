Иван Максимов: «Фактически любой творческий человек может взять и дома сделать гениальный фильм. Никакой элитарности в этом не осталось»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, режиссёр анимационных фильмов, выпускник ВКСР им. Г.Н. Данелии (мастерская Валерия Угарова и Андрея Хржановского) Иван Максимов рассказал о том, как он, в бытность студентом, попал к Норштейну, отметил, какие режиссёры и фильмы ему нравятся, а также высказался о техническом прогрессе в мире мультипликации.

«Я рисую с детства, рисовал как в школе, так и в институте, но художественного образования у меня нет. Это мне, конечно же, всегда мешало, не давало быть универсальным художником, но что касается комиксов, карикатур и другой необычной графики, то там не нужно было академическое образование. Нужно было просто набить руку и развить вкус. Когда я показал свои рисунки и раскадровки Норштейну до поступления на высшие режиссёрские курсы, то они ему понравились, но он отметил, что если бы не раскадровка, то он не советовал бы мне поступать, так как сами рисунки, по его мнению, были вторичными и не интересными. Вообще, профессиональные художники типа Норштейна любят другой вид творчества: более спонтанный, лёгкий, что-то, что вырабатывается художниками по мере их продвижения в профессию от школы и до самых вершин, а не то, что принёс художник-самоучка, который просто копирует то, что ему нравится. Да, Норштейну не понравились мои рисунки, но это не помешало мне поступить на высшие режиссёрские курсы и быть одним из его любимчиков. В первые месяцы обучения нам дали понять, что планка очень высокая, ведь рядом с нашими мастерами работали признанные мастера игрового и документального кино: Эльдар Рязанов, Ролан Быков, Никита Михалков и т.д. Мы чувствовали себя избранными, потому что каждый из нас был единственным представителем определённой республики, а во-вторых, потому что у нас были самые лучшие мастера и мы чувствовали, что нельзя облажаться, надо показывать, что мы не случайно здесь оказались. Мне хотелось две вещи: красивая графика и чтобы было смешно, потому что комедия всегда была моим любимым жанром. Я начал придумывать какую-то буффонаду, набор смешных нарезок в кадре, из которого можно было бы создать что-то интересное», − рассказал Иван Максимов.

«У меня очень много любимых режиссёров, потому что мне нравятся разные стили и жанры, так что выбрать будет очень трудно. Кроме того у самих режиссёров есть разные фильмы, некоторые я очень сильно люблю, а другие не очень. Например, у Антониони это фильм «Фотоувеличение» на первом месте у меня, потом «Профессия: репортёр», а все остальные фильмы для меня идут на более низких позициях. Очень люблю работы Питера Богдановича, особенно фильм «Бумажная луна» и «Последний киносеанс», а вот другие фильмы для меня находятся в тени. Ещё люблю работы раннего Джима Джармуша. Он тогда подходил своими принципами режиссуры под мои, которые заключались в том, что нужно наснимать классных сцен, а потом придумывать, как их монтировать. Ещё один великий режиссёр у нас – это Александр Петров, единственный россиянин, обладатель премии Оскар. Мой любимый фильм Петрова, это его дебют и дипломная работа «Корова», который, кстати, номинировался на Оскар», − отметил режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«Когда мы снимали кино на плёнку на мультстанках, этих самых станков было считанное количество. Не всякий творческий человек имел доступ к этому храму искусства. Соответственно и ответственность за каждый кадр была больше, потому что ты не мог посмотреть на мониторе, как это выглядит. Это нужно было сдать в проявку, потом в печать и только дня через два ты мог посмотреть, что у тебя снялось. Так что, сложность эта, во-первых, повышает ответственность, а во-вторых, повышает ценность результата. Когда я снимал «Болеро», то чувствовал, что я такой терпеливый и дотошный, что сильно заморчаиваюсь, по 6 часов в день снимаю, как Норштейн. Я каждый день приходил с чувством, что делаю шедевр, потому что не каждый способен так дотошно всё терпеть. Кроме таланта, здесь ещё нужен характер. Это ведь не целлулоид перекладывать. Это постоянная работа с мелкими деталями и ощущение того, что ты заморочился добавляет с одной стороны весу тому, что ты делаешь, а с другой стороны предвкушение того, что никто из твоих коллег в мире так не заморачивается, все занимаются обычной рутиной, и именно поэтому твой итоговый результат будет замечен. Ещё один важный момент, что я приходил в эту съёмочную, как в храм: запах пленки, включение света, заряд камеры – это такой ритуал предвкушения работы, который в компьютерную эпоху совершенно невозможен. Негде себя вот так потратить, разве что каждый день придётся Windows переустанавливать. Когда появились все эти компьютерные дела, то появилось преимущество, что можно сделать всё, что ты хочешь, особенно после появления 3D и программ для анимации. Теперь аниматор и режиссёр может себе позволить всё, что угодно, но таким образом обесценивается и результат. Самое главное теперь – придумать такое, чего другой не придумает. Каждый теперь режиссёр. Фактически любой творческий человек может взять и дома сделать гениальный фильм. Никакой элитарности в этом не осталось», − заявил Иван Максимов.

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