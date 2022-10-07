Николай Данн: «Нам очень важно знать культуру другой страны: их мысли, ценности, формы взаимодействия»

В Тюмени прошёл IX Международный кинофестиваль «Ноль Плюс», посвященный детскому и семейному кино. В программе мероприятия – мультипликационные и документальные фильмы из разных стран. В рамках специального показа международная медиасеть TV BRICS представила две картины: один мультипликационный фильм «Царство растений» (Бразилия) и короткометражный игровой фильм о пути человека к его мечте – «Мечты» (Индия). В эксклюзивном интервью TV BRICS Николай Данн, основатель международного кинофестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс», рассказал, почему важно показывать российскому зрителю фильмы от режиссеров из Бразилии, Индии, Китая и других стран.

«Когда мы не знаем о том, как живут на другом материке, или мы не знаем даже, как живут в другой деревне, в другом городе даже в нашей стране, то мы не знаем эту культуру. Нам очень важно знать культуру другой страны, например, что происходит в Индии, и какие их мысли, то есть какие у них ценности, семейные ритуалы, обряды, формы взаимодействия, то есть, что их объединяет, какая у них общая цель, идея, у семьи» – заявил Николай Данн.

Он также отметил, что основная польза для зрителя – расширение мировоззрения, поскольку это обогащает человека. «Я посмотрел фильм, и, если я его посмотрел с точки зрения познания и исследования, я стал богаче», – сказал основатель международного кинофестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» в эксклюзивном интервью TV BRICS.

Кроме того, Николай Данн подчеркнул, что необходимо показывать мировому сообществу и другим странам не только фильмы о нашей истории, но и фильмы, демонстрирующие особенности нашей культуры, науки, языка и нашего взаимодействия.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.