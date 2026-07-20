Кошачьи тайны царского двора в Коломенском

В музее-заповеднике «Коломенское» открылась стендовая выставка «Пушистые сокровища», предлагающая взглянуть на российскую историю сквозь призму трогательного и необычного сюжета — многовекового соседства человека и кошки. Экспозиция убедительно показывает, как домашние любимцы монархов со временем переросли статус простых питомцев: они стали полноправными действующими лицами придворных церемоний, негласными сотрудниками государственных служб и бережными хранителями музейных коллекций.

Сегодня Россия по праву считается одной из самых «кошачьих» стран мира, однако эта глубокая привязанность формировалась веками и вовсе не была исконной. Особое, почти сакральное отношение к усатым-полосатым сложилось во многом благодаря представителям царской фамилии и императорского дома. Именно венценосные особы превратили кошек из полезных обитателей подворий в желанных спутников высшего света, закрепив их привилегированное положение в отечественной культуре.

На выставочных стендах соседствуют портреты правителей из династии Романовых — от царя Алексея Михайловича до императрицы Екатерины Великой, включая Петра I и Елизавету Петровну, — и изображения их знаменитых четвероногих фаворитов. Особый интерес представляет первое документально зафиксированное изображение царского домашнего кота: его портрет, созданный при дворе Алексея Михайловича, дошел до нас в двух графических вариантах работы выдающегося чешского рисовальщика Вацлава Холлара. Ныне эти уникальные свидетельства придворного быта XVII века бережно хранятся в Национальной библиотеке Франции.

Отдельный раздел экспозиции посвящен Коломенскому как излюбленной загородной резиденции Алексея Михайловича. Государь, страстно увлекавшийся соколиной охотой, подолгу жил в этих владениях на берегах Москвы-реки. На территории дворца располагались кречатни с тысячами ловчих птиц, но здесь же обитал и любимый царский кот, неизменно сопровождавший хозяина во время его пребывания в загородной усадьбе.

Кошачья династия продолжилась и при сыне Алексея Михайловича — будущем императоре Петре I. Предание гласит, что любимца государя звали Василием. Прагматичный реформатор, однако, ценил котов не столько за компанию, сколько за пользу: специальным указом он повелел содержать их при амбарах для охраны запасов от грызунов. Тем самым кошки получили статус полезного «персонала», а их роль в повседневной жизни государства была закреплена официально.

Новую страницу в придворную кошачью историю вписала императрица Елизавета Петровна. В 1745 году по её распоряжению в столицу доставили лучших казанских котов-крысоловов — животных официально зачислили на государственную службу с полным казённым обеспечением. Этот случай стал беспрецедентным для Российской империи.

Венчает обзор правление Екатерины II, которая пошла ещё дальше: по её инициативе кошек привлекли к охране художественных сокровищ императорского двора. Императрица поручила пушистым охранникам защищать коллекции произведений искусства от мышей и распорядилась ввести строгий учёт придворных котов, разделив их на «комнатных» и «подворных». Именно эта практика заложила основу знаменитой музейной традиции, дожившей до наших дней.