«Два человека — это уже театр»: как Ольга и Виктория создали творческую империю «ДаМы»

Театр «ДаМы» — это масштабный проект с труппой из 60 человек и собственным уникальным почерком. Основатели и руководители коллектива — профессиональные актрисы театра и кино, режиссёры Ольга Аничкова и Виктория Мустафина.

«Два человека — это уже театр», — сказала Виктория, и этот импульс стал отправной точкой для создания независимого проекта. Начав с репетиций в пустом помещении старого дома культуры и спектакля без слов, они доказали, что талант и упорство важнее декораций. Сегодня «ДаМы» — это сложный механизм, где Ольга отвечает за философские смыслы, музыку и глубину текстов, а Виктория берет на себя организацию и управление огромной труппой. Их тандем — это союз двух противоположностей: меланхоличного философа и неутомимого человека действия. Именно этот баланс позволяет им не просто ставить спектакли, а создавать живой, пульсирующий организм, который не боится экспериментов, конфликтов и поиска новых форм.

В этом интервью они рассказали, как им удается сохранять творческую гармонию на протяжении многих лет, почему они не боятся спорить до хрипоты и как «белая клоунада» превратилась в манифест свободы, который сегодня вдохновляет десятки артистов.

— Как родилась идея создать свой театр? Что стало отправной точкой и каким был самый первый шаг на этом пути?

Ольга: Отправной точкой стал наш уход из одного известного государственного театра. Мы с Викой служили там больше шести лет, и когда пришлось уйти, оказались в ситуации полной неопределённости. Мы стояли на улице и честно не знали, что делать дальше. И тогда Вика сказала: «А знаешь что? Два человека — это уже театр. Давай попробуем». Это прозвучало безумно, но в тот момент мы обе находились в ситуации, когда терять было совершенно нечего. Так почему бы не рискнуть?

Виктория: Первый шаг был не грандиозным — мы просто начали репетировать в пустом помещении старенького дома культуры. Без денег, без поддержки, без зрителей. Мы придумали спектакль без слов, чтобы его можно было показывать где угодно и кому угодно. Так родилась «Жизнь Ж…» — наша белая клоунада. Этот спектакль стал нашей визитной карточкой, и немного даже манифестом: мы всё можем сами.

— В театре «ДаМы» вы выступаете и как режиссёры, и как актрисы. Как вы распределяете между собой зоны ответственности в управлении театром и в творческом процессе?

Ольга: У нас нет жёсткого разделения, но есть интуитивное понимание, кто за что отвечает. Я больше погружена в тексты, музыку, философскую составляющую. Вика — в организацию, энергию, взаимодействие с труппой и фестивалями. Но когда мы ставим спектакль, мы всегда сорежиссёры. Мы спорим, ищем, иногда ругаемся, но в итоге находим тот самый общий ритм и смысл, который работает.

Виктория: Мы как два полушария одного мозга. Если я чувствую, что у нас что-то провисает в административной части, я беру это на себя. Если Ольга видит, что спектаклю не хватает глубины, она начинает предлагать новые варианты сценического решения. Мы не мешаем друг другу, а дополняем. И это единственный способ управлять таким большим хозяйством — у нас сейчас больше 60 человек в труппе, работа требует постоянной включенности и контроля, а это мы точно можем делать только вдвоем.

— Ваш тандем существует уже много лет. В чём, на ваш взгляд, секрет такой долгой и плодотворной совместной работы?

Виктория: Наверное, в том, что мы научились слышать друг друга даже в тишине. Мы не всегда согласны между собой, но всегда уважаем мнение партнёра. И ещё — мы не боимся конфликтов. Иногда именно через спор рождается лучшая идея. Главное — не переходить на личности и помнить, что мы на одной стороне. И что наша общая цель — идеальный спектакль.

Ольга: Секрет ещё и в том, что мы не пытаемся быть одинаковыми. Мы совершенно разные: я — меланхолик, философ, склонный к размышлениям, Вика — человек действия, энергии, драйва. Очень уважает черный юмор, в то время как я больше про лирику и одуванчики. Но именно это различие и создаёт баланс. Когда один тонет в мыслях, второй уже бежит и что-то делает. А когда второй устаёт бежать, первый подсказывает, куда бежать дальше.

— Вас часто спрашивают об «особом женском взгляде» в режиссуре. Существует ли он на самом деле или это всего лишь миф?

Ольга: Мы не любим этот вопрос, потому что он предполагает, что женская режиссура — это отдельный вид искусства. Театр не делится по гендерному признаку. Есть талантливо и бездарно. Есть честно и фальшиво. Если в нашей режиссуре есть что-то «женское», то, возможно, это просто наша способность слышать актёра чуть тоньше и видеть детали, которые другие могут пропустить. Но это не женская черта — это профессионально настроенная оптика.

Виктория: Мне кажется, этот миф живёт потому, что женщин-режиссёров до сих пор меньше. И любой их подход автоматически начинают измерять по «женской» шкале. Мы не хотим быть «женскими» режиссёрами. Мы хотим быть просто режиссёрами. И когда на сцене происходит настоящее волшебство, зрителю всё равно, кто за всем этим стоит и тихонько дерижирует из-за кулис — мужчина или женщина.

— В ваших спектаклях слово часто уступает место жесту, взгляду и работе телом.

Ольга: Зритель реагирует на это очень остро. Сначала он теряется: «Как так, без слов?» А потом начинает всматриваться, искать смысл в движении, в дыхании актёра. Это требует большего личного вовлечения, но и отдача гораздо глубже. Люди выходят с ощущением, что их не развлекли, а тронули за душу. Для нас это бесценно.

Виктория: Когда мы играли во Франции на гастролях, люди плакали и смеялись, не понимая ни одного произнесённого слова. Потому что жест, взгляд, пауза — это универсальный язык. Он рождает у зрителя личные ассоциации и запускает его собственную фантазию.

— В одном из интервью вы говорили о негласном правиле «шоу должно продолжаться». Как вам удаётся выходить на сцену, когда сил совсем нет?

Ольга: Мы выходили и с температурой, и со сломанными рёбрами, и с разбитым сердцем. Это не героизм — это профессия. Когда ты выходишь на сцену, ты перестаёшь быть собой. Ты становишься персонажем, и его силы, его энергия подхватывают тебя и несут, если своих собственных уже нет. Сцена — это место, где можно оставить свою боль. Мы не раз это чувствовали: после спектакля усталость проходит, потому что ты выплеснул всё в публичное пространство.

Виктория: Иногда перед выходом я говорю себе: «У меня нет сил, но я выйду и сделаю это для зала». И как только я делаю шаг на сцену, происходит чудо — силы появляются. Потому что ты не один. В зале есть зрители, есть партнёры, есть музыка. Это коллективная магия, которая подпитывает каждого. Может быть именно поэтому мы и делаем то, что делаем.

— Ваш театр — это и камерные постановки, и уличные спектакли, и участие в крупных фестивалях. Что вам ближе и как вы совмещаете такие разные форматы?

Ольга: Совмещать эти форматы непросто. Уличный спектакль требует одной подготовки, камерный — совсем другой. Но мы научились переключаться, потому что за годы работы поняли: главное — не дать себе заскучать. Постоянная смена форматов — это наш способ оставаться живыми и не застывать в одном амплуа.

Виктория: Нам близко всё, что связано с живым контактом. Камерный театр — это интимность, возможность говорить с каждым зрителем лично. Уличный театр — это вызов, риск, взаимодействие с неподготовленной публикой, с прохожими. Это совершенно разные энергии, и они обе нас заряжают.

— Если заглянуть вперёд на 5–10 лет: какой вы видите свою миссию и каким хотите видеть театр «ДаМы»?

Ольга: Мы хотим, чтобы «ДаМы» были не просто театром, а местом, где люди могут встретиться с собой. Мы уже сейчас много работаем как педагоги, ведём мастер-классы, выпустили онлайн-курс. В будущем мы хотим создать свою школу, где взрослые люди смогут через театр находить ответы на свои личные вопросы через театр. И, конечно, мы хотим продолжать ставить спектакли, которые заставляют думать и чувствовать.

Виктория: Я вижу наш театр как пространство, где стираются границы между сценой и жизнью. Где зритель перестаёт быть просто наблюдателем. Где каждый может прийти и не только посмотреть, но и стать частью действа. Мы уже движемся в эту сторону — наши уличные спектакли всё больше вовлекают публику. Думаю, через 5 лет мы будем ещё более открытыми, ещё более живыми. И, возможно, у нас появится своя сцена — не как у всех, а такая, где нет четвёртой стены. Вообще.

Фото: пресс-служба театра «ДаМы»