Светскую премьеру исторической драмы «Константинополь» посетили звёздные гости

В московском киноцентре «Октябрь» онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ провели светскую премьеру исторической драмы «Константинополь». Цифровая премьера проекта состоится совсем скоро — уже 30 октября все серии появятся на Иви, а 3 ноября начнут выходить в эфире телеканала НТВ.

Оценить первые два эпизода сериала пришли звездные гости: Валерия и Иосиф Пригожин, Алексей Учитель, Серёга, Аглая Шиловская, Виктория Богатырёва, Алексей Лукин, Анна Богомолова, Светлана Степанковская, Татьяна Яхина, Теймур Джафаров, Евгения Синицкая, Дмитрий Муляр, Филипп Воронин, Сергей Малозёмов, Эльдар Калимулин, Семён Литвинов, Анна Ещенко, Александра Киселёва и многие другие.

Премьеру посетили и актеры каста: Александр Устюгов, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Мартин Кук, Юлия Витрук, Пьер Бурель, Алексей Варущенко, Глеб Шевнин, Карэн Бадалов и другие. Они так же, как и другие гости, смотрели «Константинополь» впервые.

Со сцены историческую драму представили заместитель генерального продюсера по контенту Иви Иван Гринин, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева, режиссер проекта Сергей Чекалов, а также съемочная группа.

Специально для тех, кто не смог посетить офлайн-премьеру в Москве, Иви и НТВ организовали прямой эфир в VK Видео. Зрители смогли погрузиться в атмосферу вечера, а также увидели эксклюзивные интервью со звездами с красной дорожки.

«Константинополь» — драма режиссера Сергея Чекалова, в основу которой лег трагический период начала 20-х годов ХХ века. На фоне масштабных исторических событий решаются судьбы обычных людей: белогвардейцев и гражданских, которые оказались чужими и на Родине, и в Константинополе — городе, который и сам погибает под гнетом оккупационных властей.

Производством сериала занималась компания «ВайТ Медиа» по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).