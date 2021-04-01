«Красиво, как в аудиокниге!» Мастер-класс по чтению вслух

Уме­ние кра­си­во читать вслух может стать супер­си­лой не толь­ко мам и пап, но и педа­го­гов. Как уве­ря­ют экс­пер­ты, для это­го отнюдь не нужен выда­ю­щий­ся талант, все реша­ет пра­виль­ная тре­ни­ров­ка. Открыть в себе дик­то­ра-акте­ра помо­жет откры­тый мастер-класс «Как читать вслух кра­си­во?», кото­рый состо­ит­ся 5 апре­ля для слу­ша­те­лей «Роди­тель­ско­го уни­вер­си­те­та». Мастер-класс про­ве­дет Мак­сим Лев­чен­ко, дик­тор, радио­ве­ду­щий, пре­по­да­ва­тель по тех­ни­ке речи и ора­тор­ско­му мастер­ству в Мос­ков­ском меж­ду­на­род­ном уни­вер­си­те­те и дет­ской шко­ле биз­не­са KidsDev.

На откры­той пло­щад­ке вме­сте с гостя­ми вече­ра мы раз­бе­рем три основ­ные темы: чте­ние сти­хо­тво­ре­ний, что будет осо­бен­но полез­но школь­ни­кам – участ­ни­кам олим­пи­ад и кон­кур­сов; чте­ние про­зы и чте­ние по ролям.

Как делит­ся сам экс­перт, самый попу­ляр­ный запрос по ора­тор­ско­му мастер­ству – это несо­от­вет­ствие кра­си­вых мыс­лей и обра­зов в голо­ве и речи, кото­рая их отра­жа­ет. Но и с отсут­стви­ем вер­ных инто­на­ций, «скуч­ным» голо­сом, сло­ва­ми-пара­зи­та­ми мож­но лег­ко справиться.

«Вы може­те и долж­ны научить­ся читать и гово­рить выра­зи­тель­но. Для это­го нам при­ро­дой пода­рен инстру­мент – рече­вой аппа­рат. Ваш талант ора­то­ра с вами с рож­де­ния. Запись аудиок­ниг и уча­стие в аудио­спек­так­лях тре­бу­ют высо­ко­го уров­ня вла­де­ния речью, и как в любом деле про­фес­си­о­на­лизм добы­ва­ет­ся упор­ством и регу­ляр­ной прак­ти­кой», – ком­мен­ти­ру­ет веду­щий, про­фес­си­о­наль­ный дик­тор и педагог.

Бес­плат­ный мастер-класс прой­дет в ярком интер­ак­тив­ном фор­ма­те. Сна­ча­ла участ­ни­ки попро­бу­ют актив­ную раз­мин­ку голо­са и кре­а­тив­но­сти, кото­рую уже на сле­ду­ю­щий день мож­но будет при­ме­нить в клас­се или дома. Потом изу­чат рит­мы сти­хо­тво­ре­ний, осо­бен­но­сти про­зы и рабо­ту с инто­на­ци­я­ми для чте­ния по ролям.

Меро­при­я­тие будет полез­но как педа­го­гам, так и роди­те­лям, кото­рые хоте­ли бы при­вне­сти вол­шеб­ство ожи­ва­ю­щих стра­ниц и книж­ных геро­ев в мир сво­их детей. Кро­ме того, чте­ние вслух – не толь­ко «кра­си­вый», но и необ­хо­ди­мый навык для ребен­ка и взрос­ло­го, так как имен­но он поз­во­ля­ет чув­ство­вать себя уверенно.

Мак­сим Лев­чен­ко отме­ча­ет: «Речь отча­сти отра­жа­ет пси­хо­ло­ги­че­ское состо­я­ние ребен­ка и взрос­ло­го. Вол­не­ние, неуве­рен­ность или страх дела­ют голос тихим, сло­ва невнят­ны­ми. Все это вы мог­ли испы­ты­вать, выхо­дя на уро­ке к дос­ке для отве­та или на рабо­те на сове­ща­нии. Чте­ние сти­хов поз­во­ля­ет тре­ни­ро­вать дыха­ние, при­учать тело к рит­му речи, раз­ви­вать эмо­ци­о­наль­ность речи, фор­му­ли­ро­вать мыс­ли чет­ко и выра­зи­тель­но, быть энер­гич­ны­ми, сме­лы­ми и убедительными».

Мастер-класс состо­ит­ся 5 апре­ля в 18:30 в про­стран­стве «Герои – тер­ри­то­рия воз­мож­но­стей» на Никит­ском буль­ва­ре в 7 мину­тах от м. Арбат­ская. Вход бес­плат­ный по пред­ва­ри­тель­ной реги­стра­ции: https://heroescamp.ru/pages/chitatkrasivo.html

Лек­то­рий орга­ни­зо­ван про­ек­том «Роди­тель­ский уни­вер­си­тет: PRO-Роди­те­ли», ГК «Про­све­ще­ние» и про­ек­том ГЕРОИ при под­держ­ке Фон­да Яны Поплавской.

укра­ли