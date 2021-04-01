«Красиво, как в аудиокниге!» Мастер-класс по чтению вслух

Умение красиво читать вслух может стать суперсилой не только мам и пап, но и педагогов. Как уверяют эксперты, для этого отнюдь не нужен выдающийся талант, все решает правильная тренировка. Открыть в себе диктора-актера поможет открытый мастер-класс «Как читать вслух красиво?», который состоится 5 апреля для слушателей «Родительского университета». Мастер-класс проведет Максим Левченко, диктор, радиоведущий, преподаватель по технике речи и ораторскому мастерству в Московском международном университете и детской школе бизнеса KidsDev.
На открытой площадке вместе с гостями вечера мы разберем три основные темы: чтение стихотворений, что будет особенно полезно школьникам – участникам олимпиад и конкурсов; чтение прозы и чтение по ролям.
Как делится сам эксперт, самый популярный запрос по ораторскому мастерству – это несоответствие красивых мыслей и образов в голове и речи, которая их отражает. Но и с отсутствием верных интонаций, «скучным» голосом, словами-паразитами можно легко справиться.
«Вы можете и должны научиться читать и говорить выразительно. Для этого нам природой подарен инструмент – речевой аппарат. Ваш талант оратора с вами с рождения. Запись аудиокниг и участие в аудиоспектаклях требуют высокого уровня владения речью, и как в любом деле профессионализм добывается упорством и регулярной практикой», – комментирует ведущий, профессиональный диктор и педагог.
Бесплатный мастер-класс пройдет в ярком интерактивном формате. Сначала участники попробуют активную разминку голоса и креативности, которую уже на следующий день можно будет применить в классе или дома. Потом изучат ритмы стихотворений, особенности прозы и работу с интонациями для чтения по ролям.
Мероприятие будет полезно как педагогам, так и родителям, которые хотели бы привнести волшебство оживающих страниц и книжных героев в мир своих детей. Кроме того, чтение вслух – не только «красивый», но и необходимый навык для ребенка и взрослого, так как именно он позволяет чувствовать себя уверенно.
Максим Левченко отмечает: «Речь отчасти отражает психологическое состояние ребенка и взрослого. Волнение, неуверенность или страх делают голос тихим, слова невнятными. Все это вы могли испытывать, выходя на уроке к доске для ответа или на работе на совещании. Чтение стихов позволяет тренировать дыхание, приучать тело к ритму речи, развивать эмоциональность речи, формулировать мысли четко и выразительно, быть энергичными, смелыми и убедительными».
Мастер-класс состоится 5 апреля в 18:30 в пространстве «Герои – территория возможностей» на Никитском бульваре в 7 минутах от м. Арбатская. Вход бесплатный по предварительной регистрации: https://heroescamp.ru/pages/chitatkrasivo.html
Лекторий организован проектом «Родительский университет: PRO-Родители», ГК «Просвещение» и проектом ГЕРОИ при поддержке Фонда Яны Поплавской.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.