Школа дизайна открывает новый магистерский профиль «Театр и Перформанс»

Уни­каль­ный для Рос­сии уни­вер­си­тет­ский обра­зо­ва­тель­ный про­филь, посвя­щен­ный пер­фор­ма­тив­ным прак­ти­кам и иссле­до­ва­ни­ям, поз­во­ля­ет под­го­то­вить худож­ни­ка-пер­фор­ме­ра, арт-дирек­то­ра и кре­а­тив­но­го про­дю­се­ра мас­штаб­ных про­ек­тов в обла­сти искус­ства в одном лице.

Выпуск­ни­ки смо­гут раз­ви­вать­ся как само­сто­я­тель­ные худож­ни­ки, авто­ры, акте­ры, хорео­гра­фы, режис­се­ры, ком­по­зи­то­ры, импро­ви­за­то­ры, саунд-арти­сты, обла­да­ю­щие цель­ным пони­ма­ни­ем меха­низ­мов рабо­ты успеш­но­го арт-про­ек­та и мак­си­маль­но широ­ким набо­ром необ­хо­ди­мых ком­пе­тен­ций, а так­же как сфор­ми­ро­вав­ши­е­ся коман­ды, спо­соб­ные пол­но­стью реа­ли­зо­вы­вать про­ек­ты в обла­сти искус­ства и куль­ту­ры любой слож­но­сти — от идеи до постпродакшна.

Про­грам­ма заин­те­ре­су­ет выпуск­ни­ков твор­че­ских направ­ле­ний бака­лаври­а­та — для услож­не­ния и обо­га­ще­ния уже сфор­ми­ро­ван­ных ком­пе­тен­ций и рас­ши­ре­ния поля про­фес­си­о­наль­ной реа­ли­за­ции, а так­же людей без про­филь­но­го бэк­гра­ун­да, кото­рые хотят допол­нить тео­ре­ти­че­ские зна­ния реаль­ным опы­том худо­же­ствен­ных практик.

На заня­ти­ях сту­ден­ты рабо­та­ют над теат­раль­ны­ми и пер­фор­ма­тив­ны­ми про­ек­та­ми, про­хо­дя все ста­дии работы:

тео­ре­ти­че­ский и исто­ри­че­ский аспекты,

кре­а­тив­ную состав­ля­ю­щую, посвя­щен­ную при­ду­мы­ва­нию события,

арт-прак­ти­ку, поз­во­ля­ю­щую полу­чить допол­ни­тель­ные навы­ки для рас­ши­ре­ния худо­же­ствен­но­го инструментария,

про­из­вод­ствен­ную часть — непо­сред­ствен­но про­дакшн, вклю­ча­ю­щую мате­ри­а­ли­за­цию кре­а­ти­ва, рабо­ту в мастер­ских Шко­лы дизай­на и в сту­дии зву­ка, репе­ти­ции и релиз про­ек­та для зрителей;

пост­про­дакшн, заклю­ча­ю­щий­ся в доку­мен­ти­ро­ва­нии и архи­ва­ции про­ек­та, про­дви­же­нии в пуб­лич­ном поле, его ана­ли­зе и осмыслении.

​​​​​​​Это зна­чит, что в учеб­ный план вхо­дят заня­тия, посвя­щен­ные рабо­те с тек­стом, режис­сер­ско­му раз­бо­ру, исто­рии, тео­рии и прак­ти­ке пер­фор­ман­са, новым видам и жан­рам совре­мен­но­го и буду­ще­го теат­ра, актер­ским и телес­ным прак­ти­кам, рабо­те со зву­ком, саунд-дизай­ном и ком­по­зи­ци­ей, сце­но­гра­фии и рабо­те с про­стран­ством, моде­ли­ро­ва­нию про­стран­ства, кре­а­тив­ной раз­ра­бот­ке цель­но­го обра­за в костю­ме и гри­ме, тео­рии и прак­ти­ке све­та, гра­фи­че­ско­му дизай­ну и пода­че про­ек­та для внеш­ней ауди­то­рии, ана­ли­зу, про­дю­си­ро­ва­нию, пост­про­дакш­ну, экс­по­ни­ро­ва­нию про­ек­та, рабо­те с соц­се­тя­ми и пози­ци­о­ни­ро­ва­ни­ем, защи­те автор­ских прав.

В каче­стве диплом­но­го про­ек­та сту­ден­ты пред­став­ля­ют само­сто­я­тель­но при­ду­ман­ный, про­ра­бо­тан­ный, реа­ли­зо­ван­ный и задо­ку­мен­ти­ро­ван­ный спек­такль, пер­фор­манс или шоу, создан­ные на осно­ве всех полу­чен­ных зна­ний и скиллов.

Кура­то­ры направления:

Оль­га Рогин­ская — руко­во­ди­тель про­фи­ля, кан­ди­дат фило­ло­ги­че­ских наук, иссле­до­ва­тель совре­мен­ной куль­ту­ры, спе­ци­а­лист по совре­мен­но­му теат­ру и сце­ни­че­ским прак­ти­кам, автор пуб­ли­ка­ций и науч­ных ста­тей по исто­рии и тео­рии театра.

Ана­ста­сия Нефе­до­ва — худож­ник теат­ра и кино, лау­ре­ат пре­мии «Золо­тая Мас­ка», кре­а­тив­ный про­дю­сер, глав­ный худож­ник Элек­тро­те­ат­ра Ста­ни­слав­ский, руко­во­ди­тель направ­ле­ния «Худож­ник теат­ра и кино» в Шко­ле Дизай­на ВШЭ, автор рос­сий­ских и евро­пей­ских кино- и теат­раль­ных постановок.

Боль­ше инфор­ма­ции на сай­те шко­лы: https://art.hse.ru/ma/performance

укра­ли