Школа дизайна открывает новый магистерский профиль «Театр и Перформанс»

Уникальный для России университетский образовательный профиль, посвященный перформативным практикам и исследованиям, позволяет подготовить художника-перформера, арт-директора и креативного продюсера масштабных проектов в области искусства в одном лице.
Выпускники смогут развиваться как самостоятельные художники, авторы, актеры, хореографы, режиссеры, композиторы, импровизаторы, саунд-артисты, обладающие цельным пониманием механизмов работы успешного арт-проекта и максимально широким набором необходимых компетенций, а также как сформировавшиеся команды, способные полностью реализовывать проекты в области искусства и культуры любой сложности — от идеи до постпродакшна.
Программа заинтересует выпускников творческих направлений бакалавриата — для усложнения и обогащения уже сформированных компетенций и расширения поля профессиональной реализации, а также людей без профильного бэкграунда, которые хотят дополнить теоретические знания реальным опытом художественных практик.
На занятиях студенты работают над театральными и перформативными проектами, проходя все стадии работы:
- теоретический и исторический аспекты,
- креативную составляющую, посвященную придумыванию события,
- арт-практику, позволяющую получить дополнительные навыки для расширения художественного инструментария,
- производственную часть — непосредственно продакшн, включающую материализацию креатива, работу в мастерских Школы дизайна и в студии звука, репетиции и релиз проекта для зрителей;
- постпродакшн, заключающийся в документировании и архивации проекта, продвижении в публичном поле, его анализе и осмыслении.
Это значит, что в учебный план входят занятия, посвященные работе с текстом, режиссерскому разбору, истории, теории и практике перформанса, новым видам и жанрам современного и будущего театра, актерским и телесным практикам, работе со звуком, саунд-дизайном и композицией, сценографии и работе с пространством, моделированию пространства, креативной разработке цельного образа в костюме и гриме, теории и практике света, графическому дизайну и подаче проекта для внешней аудитории, анализу, продюсированию, постпродакшну, экспонированию проекта, работе с соцсетями и позиционированием, защите авторских прав.
В качестве дипломного проекта студенты представляют самостоятельно придуманный, проработанный, реализованный и задокументированный спектакль, перформанс или шоу, созданные на основе всех полученных знаний и скиллов.
Кураторы направления:
Ольга Рогинская — руководитель профиля, кандидат филологических наук, исследователь современной культуры, специалист по современному театру и сценическим практикам, автор публикаций и научных статей по истории и теории театра.
Анастасия Нефедова — художник театра и кино, лауреат премии «Золотая Маска», креативный продюсер, главный художник Электротеатра Станиславский, руководитель направления «Художник театра и кино» в Школе Дизайна ВШЭ, автор российских и европейских кино- и театральных постановок.
Больше информации на сайте школы: https://art.hse.ru/ma/performanceОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.