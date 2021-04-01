РГИСИ проведет День открытых дверей онлайн

18 апре­ля 2021 года в глав­ном петер­бург­ском теат­раль­ном вузе РГИСИ состо­ит­ся еже­год­ный День откры­тых две­рей. В рам­ках собы­тия будут объ­яв­ле­ны име­на педа­го­гов, наби­ра­ю­щих кур­сы в новом учеб­ном году, пра­ви­ла при­е­ма и тре­бо­ва­ния к посту­па­ю­щим. Несмот­ря на улуч­ше­ние и ста­би­ли­за­цию эпи­де­мио­ло­ги­че­ской обста­нов­ки в реги­оне, собы­тие реше­но про­ве­сти в онлайн формате.

РГИСИ про­во­дит День откры­тых две­рей толь­ко один раз в году, в апре­ле, в пред­две­рии нача­ла при­ем­ных испы­та­ний, пер­вым эта­пом кото­рых явля­ют­ся твор­че­ские кон­суль­та­ции, стар­ту­ю­щие в сере­дине мая. Набор в 2021/22 учеб­ном году будут осу­ществ­лять все семь факуль­те­тов. На бюд­жет­ные места смо­гут посту­пить 182 человека.

Тра­ди­ци­он­но самый попу­ляр­ный у аби­ту­ри­ен­тов факуль­тет – факуль­тет актер­ско­го искус­ства и режис­су­ры; спе­ци­аль­ность – «артист дра­ма­ти­че­ско­го теат­ра и кино». В про­шлом году кон­курс по твор­че­ским кон­суль­та­ци­ям на эту спе­ци­аль­ность состав­лял 126,6 чело­век на 1 бюд­жет­ное место. Все­го аби­ту­ри­ен­ты РГИСИ в про­шлом году пода­ли 6049 заявок на поступ­ле­ние на все семь факультетов.

День откры­тых две­рей РГИСИ 18 апре­ля нач­нет­ся в 11.00. Рек­тор, про­рек­то­ры, дека­ны факуль­те­тов, заве­ду­ю­щие кафед­ра­ми, масте­ра ново­го набо­ра и сотруд­ни­ки при­ем­ной комис­сии рас­ска­жут об осо­бен­но­стях всту­пи­тель­ных испы­та­ний в новом году. Аби­ту­ри­ен­ты смо­гут задать им вопро­сы в режи­ме пря­мо­го эфи­ра в фор­ма­те zoom-кон­фе­рен­ции или в ком­мен­та­ри­ях к транс­ля­ции на YouTube-кана­ле РГИСИ. Общая встре­ча про­длит­ся два часа.

Далее РГИСИ в тече­ние дня, начи­ная с 13.00, про­ве­дет 7 пря­мых эфи­ров, в рам­ках кото­рых отве­чать на вопро­сы посту­па­ю­щих будут дека­ны факуль­те­тов и руко­во­ди­те­ли кур­сов ново­го набо­ра. Эта часть Дня откры­тых две­рей даст воз­мож­ность аби­ту­ри­ен­там точ­нее понять тре­бо­ва­ния каж­до­го факуль­те­та, задать вопро­сы, акту­аль­ные для выбран­ных ими специальностей.

Рас­пи­са­ние транс­ля­ций, ссыл­ки на под­клю­че­ние к zoom-кон­фе­рен­ции для аби­ту­ри­ен­тов будут опуб­ли­ко­ва­ны позд­нее на офи­ци­аль­ных ресур­сах РГИСИ.

Фото — Яро­слав ЦАПЕНКО, РГИСИ-ПРЕСС

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