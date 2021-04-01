РГИСИ проведет День открытых дверей онлайн

18 апреля 2021 года в главном петербургском театральном вузе РГИСИ состоится ежегодный День открытых дверей. В рамках события будут объявлены имена педагогов, набирающих курсы в новом учебном году, правила приема и требования к поступающим. Несмотря на улучшение и стабилизацию эпидемиологической обстановки в регионе, событие решено провести в онлайн формате.
РГИСИ проводит День открытых дверей только один раз в году, в апреле, в преддверии начала приемных испытаний, первым этапом которых являются творческие консультации, стартующие в середине мая. Набор в 2021/22 учебном году будут осуществлять все семь факультетов. На бюджетные места смогут поступить 182 человека.
Традиционно самый популярный у абитуриентов факультет – факультет актерского искусства и режиссуры; специальность – «артист драматического театра и кино». В прошлом году конкурс по творческим консультациям на эту специальность составлял 126,6 человек на 1 бюджетное место. Всего абитуриенты РГИСИ в прошлом году подали 6049 заявок на поступление на все семь факультетов.
День открытых дверей РГИСИ 18 апреля начнется в 11.00. Ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, мастера нового набора и сотрудники приемной комиссии расскажут об особенностях вступительных испытаний в новом году. Абитуриенты смогут задать им вопросы в режиме прямого эфира в формате zoom-конференции или в комментариях к трансляции на YouTube-канале РГИСИ. Общая встреча продлится два часа.
Далее РГИСИ в течение дня, начиная с 13.00, проведет 7 прямых эфиров, в рамках которых отвечать на вопросы поступающих будут деканы факультетов и руководители курсов нового набора. Эта часть Дня открытых дверей даст возможность абитуриентам точнее понять требования каждого факультета, задать вопросы, актуальные для выбранных ими специальностей.
Расписание трансляций, ссылки на подключение к zoom-конференции для абитуриентов будут опубликованы позднее на официальных ресурсах РГИСИ.
Фото — Ярослав ЦАПЕНКО, РГИСИ-ПРЕССОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.