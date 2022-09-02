КРАСНОЯРСК: 600 поющих мужчин на одной сцене!

Федерация мужских хоров и ансамблей провела масштабный Фестиваль, который объединил исключительно мужские коллективы со всей России и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, представителей разных национальностей и конфессий, поющих на русском языке. Кульминацией уникального хорового форума стало выступление на одной сцене 600 поющих мужчин.

С 30 августа по 3 сентября под патронатом губернатора Красноярского края Александра Усса, по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона и при поддержке Министерства культуры Красноярского края прошел Первый Фестиваль мужских хоров, в котором участвовали самые известные мужские хоры России и Зарубежья, поющие на русском языке: Хор Сретенского монастыря, Сибирский мужской хор, Праздничный мужской хор Данилова монастыря, мужская хоровая капелла «Илли» Чеченской государственной филармонии, Архиерейский мужской хор Александро-Невского кафедрального собора Симферополя и другие.

В России мероприятие такого масштаба проводится впервые: обычно на фестивали приезжают не более 2-3 профессиональных коллективов в качестве хэдлайнеров. Федерация мужских хоров и ансамблей под руководством Георгия Сафонова собрала в Красноярске 20 мужских хоров из пяти стран и десяти регионов Российской Федерации — Сербия, Китай, Чеченская республика, Калуга, Москва, США, Самара, Санкт-Петербург, Австралия, Крым и тд. В течение пяти дней певцы выступали с концертами (в том числе онлайн) и давали мастер-классы для руководителей хоровых коллективов, музыкантов, композиторов, преподавателей и студентов.

На закрытии Фестиваля 2 сентября в Большом концертном зале Красноярской филармонии состоялся Гала-концерт, где собралось более тысячи зрителей из Красноярского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других регионов России. В финале мероприятия состоялось уникальное выступление – сводный хор из более чем 600 мужчин исполнил «Славься» Михаила Глинки.

Основатель Федерации мужских хоров и ансамблей, художественный руководитель Праздничного хора Данилова монастыря, художественный руководитель Первого Фестиваля мужских хоров Георгий Сафонов:

«Россия очень богата традициями. Но многие певческие традиции в последнее столетие были забыты – например, мужское пение. Мужское пение – это пение исконное на Руси. Мужчины пели в церквях, за работой, на войне, в театрах. Поющий мужчина всегда был сильнее по духу. Он возрождает русский архетип мужественного мужчины – крепкого, здорового, любящего. Человека, которого невозможно сломать и который может повести за собой. Удивительно, что в русской культуре, в отличии от западной, невозможно найти цельного произведения крупной формы, предназначенного исключительно для мужского пения. Фестиваль даст возможность поразмыслить профессионалам, музыкантам и композиторам, и создать нечто уникальное, русское. Именно для этого мы создали Федерацию, именно для этого мы придумали такой масштабный Фестиваль. Чтобы сохранить мужское пение как наше культурное наследие. Отраден тот факт, что Первый Фестиваль мужских хоров проходит в самом географическом центре нашей страны. Когда бросаешь камень в воду, от места падения камня расходятся круги. Мы очень надеемся, что город Красноярск символизирует этот Центр, от которого разойдутся фестивальные волны певческого искусства по всей России. Следующим шагом Федерации мужских хоров станет масштабный концерт «Аве Мария» в Государственном Кремлевском Дворце, на Большой сцене которого мы соберем сотни профессиональных певцов из хоровых коллективов и самых известных российских оперных певцов».

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