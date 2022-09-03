Сергей Лазарев: «Да, мы спорим! Но любовь к музыке и хорошей песне заставляет принять единственно верное решение!»

Слезы счастья, разочарование жюри, мурашки Артура Бабича и возраст Сергея Лазарева. Кто достоин своего места в шоу-бизнесе по мнению Алсу, а кто из судей оказался злобным троллем, — узнали в первом выпуске шоу.

На телеканале «Россия» завершился премьерный выпуск четвертого сезона самого непредсказуемого вокального шоу страны «Ну-ка, все вместе!», в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри во главе с Сергеем Лазаревым. Определились первые полуфиналисты шоу: Алина Бахшалиева из Саратова и Владимир Сафонкин из Москвы. Открыли новый сезон ведущий Николай Басков и приглашенная гостья Алсу, которые в дуэте впервые исполнили песню «Париж».

18-летняя Алина Бахшалиева, представившая на суд жюри хит Юлианны Карауловой «Внеорбитные», поразила экспертов искренностью и непосредственностью, получила 90 голосов и сумела растрогать даже самого строгого судью Сергея Лазарева. «Ты начала робко, неуверенно, голос дрожал, но в какой-то момент расправила крылья и вот какой результат! Да, есть к чему придраться, есть над чем работать, но это было очень целостное выступление, которому мы поверили», — похвалил конкурсантку артист.

22-летняя Варвара Убель из Новосибирска на большой сцене чувствовала себя очень уверенно и покорила жюри джазовым выступлением, набрав 98 баллов. Но ее успех превзошел 29-летний бизнесмен Владимир Сафонкин. Он признался, что не выходил на сцену 15 лет, однако его исполнение произвело фурор. Зрители в зале устроили конкурсанту бурные овации, а мама Владимира, которая пришла поддержать сына, не смогла сдержать слез. Владимир поднял на ноги 99 экспертов, и только Екатерина Бродская, финалистка 2-го сезона «Ну-ка, все вместе!», осталась сидеть на месте. Николай Басков воскликнул: «Ты просто захватил всех своими эмоциями, своим голосом, и одна душа слилась в 99 голосов!». А Алсу добавила: «Владимир, пойте! Не уходите в бизнес, давайте лучше к нам, в шоу-бизнес!».

Зажигательное выступление эпатажной женской группы «Profсоюз» из Москвы вызвало в жюри горячие споры. Многим судьям очень понравился номер в ярких гимнастических костюмах, но Сергей Лазарев был разочарован высокой оценкой девушек в 77 баллов: «По-моему, это было похоже на детский утренник. Меня удивляют эксперты, которым нравятся участники, потому что они их рассмешили. Чтобы посмеяться, сходите в цирк! Чтобы потанцевать, сходите в клуб! А у нас вокальное шоу, и давайте в первую очередь оценивать вокальные данные конкурсантов». В конце программы лидер сотни сообщил, что после всех отборочных туров один из выбывших участников сможет вернуться в проект и продолжить борьбу за выход в финал.

Ведущий Николай Басков:

– Все самое интересное впереди! Ждем Вас ровно через неделю!.. «Ну-ка, все вместе! Уши развесьте! Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши нам!».

Смотрим каждую пятницу в 21:30!.. Выпуски шоу доступны на онлайн-платформе СМОТРИМ.

Фото – телеканал «Россия»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.