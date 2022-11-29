КРАСНОЯРСК: На окружном форуме «Российская креативная неделя – Сибирь» рассказали о технологии Virtual Production

Более 200 спикеров различных направлений креативных индустрий с 24 по 25 ноября 2022 года собрались в Красноярске в конгресс-холле Сибирского федерального университета на окружном форуме «Российская креативная неделя – Сибирь». Организаторами форума «Российская креативная неделя - Сибирь» выступают органы власти Красноярского края, АНО «Креативная экономика», ФГБУ «Роскультцентр» и АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».

Участниками деловой программы стали представители десяти регионов Сибирского федерального округа (Алтайский край, Красноярский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская и Томская области), а также российские лидеры креативных индустрий, в число которых вошли основатели студии XOVP – технический продюсер кино и мероприятий Андрей Ерешко и продюсер, кино-режиссер, шоуранер Юрий Ярушников. В рамках своего выступления эксперты студии раскрыли тему применения технологии Virtual Production в креативных индустриях, обозначили векторы развития современных технологичных инструментов.

«Virtual Production – сравнительно новый инструмент для создания аудиовизуального контента качественно нового уровня, соответствующего мировым трендам: прогресс диктует пропускать креативный процесс новые технологии, которые помогают творческой группе донести до конечного потребителя нужные эмоции. Скоро не останется сферы, в которой не будут активно применяться технологии: электронная коммерция, здравоохранение, образование, развлечения и игры, маркетинг, промышленное производство, даже персональные гаджеты, которые уже поддерживают AR технологии. Креативные идеи становятся все более и более амбициозными, а такие технологии как Virtual Production – это универсальный инструмент, позволяющий бескомпромиссно решать сложные задачи» - рассказал в своем выступлении Юрий Ярушников.

Программа выступления XOVP состояла из нескольких блоков: интерактивная презентация технологии Virtual Production и методы ее применения для создания аудиовизуального контента, аналитика мультизадачности современных технологичных инструментов и перспектив их развития в креативной индустрии.



Андрей Ерешко, со-основатель студии XOVP прокомментировал состояние рынка: «Сейчас российский рынок креативных индустрий имеет очень большой потенциал для внедрения тех современных технологичных продуктов и решений, которые за последние два года были созданы уже отечественными производителями и разработчиками, что дает мощный стимул для движения вперед. Студия XOVP одними из первых стали применять технологию Virtual Production для съемок кино, однако – это не единственное направление нашего развития. Сейчас мы запускаем целое технологичное направление, основной целью которого является создание современного отечественного ПО и аппаратного комплекса».

Для киноиндустрии технология Virtual production отбрасывает целый ряд ограничений: зимой можно снимать лето, летом – зиму, не зависеть от погодных условий, высот, снимать и на земле, и в воздухе, и в других измерениях и галактиках. И технология постоянно развивается исходя из потребностей рынка. Студия XOVP в рамках выступления презентовала проект банка фонов в формате 360 основных локаций крупных городов мира для дальнейшей съемки на LED экранах с помощью технологии Russian Plates, позволяющий не ждать долгие месяцы согласований от ЦОДД, не перекрывать движение на магистралях и улицах. Технология Russian Plates была уже активна применена при съемках картин: «Воздух» (художественный фильм Алексея Германа младшего) – производство кинокомпаний «Metrafilms» и «Амедиа Продакшн», премера состоится в 2023 году, "Слон" (картина на 90% снята используя технологии Russian Plates) – производство К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян, "Контейнер - 2" (сериал 2022) - производство START.

Virtual Pruduction – это последний и устойчивый тренд при производстве контента киностудий, клипмэйкеров, рекламных агентств и медиа-групп.



Не только индустрия кино открыта к виртуальным технологиям и мирам: ивенты проходят в виртуальной реальности, музыку к ним пишет искусственный интеллект, клипы и реклама больше не имеют преград по воплощению авторских задумок, а метавселенные продолжают принимать новых резидентов. Коротко резюмировали основные направления развития креативной индустрии новых футуристичных реалий эксперты студии XOVP: VR проекты уже стали самостоятельным трендом в развитии креативной индустрии. Они призваны дать пользователю то, что называют «бесшовным» переходом между онлайн-объектами и реальностью. Но, в отличие от метавселенной, виртуальный мир больше ориентирован на пользовательский опыт, а не на глобальное взаимодействие пользователей между собой. Дополненная реальность совместима со многими смартфонами, это позволяет использовать ее в 3D-рекламе, дизайне, оформлении мероприятий и даже оптимизации шоппинга. Трехмерную анимацию и моушн-графику можно использовать в диджитал-кампаниях, а с помощью измененной перспективы создавать 3D-иллюзии на оффлайн мероприятиях. Индустрия развлечений не просто использует некоторые возможности метавселенной, но и проводит ивенты в полностью виртуальном пространстве. Такие концерты провели Imagine Dragons, Travis Scott и Muse. XR – технологии продолжают развиваться во всех направления. Активно развиваются виртуальные аватары: за счет технологий можно создать цифровую копию человека, которая будет в точности повторять все движения и транслировать их в виртуальный мир. Развивается и технология Deepfake - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте, используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.

«Важно отметить, что в настоящее время российский рынок переживает трансформацию, и сфера новых технологий в медиаиндустрии – не исключение. Компаниям приходится в кратчайшие сроки внедрять новые платформы и сервисы, заменять оборудование и ПО. Это ускорило процесс импортозамещения в десятки раз, и сейчас в России есть все условия для того, чтобы он завершился успешно и отечественный производители виртуального аудиовизуального контента заняли устойчивые позиции на мировом рынке. Именно это осознание положило начало нашему проекту – первой премии в области Virtual Production – VP AWARDS, которая состоится в 2023 году» - рассказал Андрей Ерешко.

«Премия в области Virtual Production - это не просто очередная профильная награда. Это наш шаг к развитию новейших технологий VP в креативной индустрии и созданию профессионального сообщества в РФ. Основная цель, которую мы преследуем – это объединение представителей креативной индустрии и новых технологий в масштабное профессиональное сообщество. И я искренне надеюсь, что все креативное сообщество обратит свой взор на новый технологичный виток развития, а мы лишь поспособствуем в создании профильной площадки в рамках VP AWARDS для обмена опытом, создания творческих, технических и технологических коллабораций», - подвел итог Юрий Ярушников.

Фото – PR XOVP

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