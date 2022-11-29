ЕКАТЕРИНБУРГ: Лучшие музыкальные спектакли России выбрали на премии «Музыкальное сердце театра» – 2022

Одно из главных театральных событий страны состоялось сегодня вечером в Екатеринбурге. Здесь на протяжении десяти дней при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ проходил национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра», президентом которого является композитор, народный артист России Максим Дунаевский. Фестиваль завершился церемонией вручения премии «Музыкальное сердце театра» в екатеринбургском «Театро Венециано». Лауреатами премии стали представители театров из Новосибирска, Кемерова, Тюмени, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга.

Темой вечера стало семейное уральское застолье: вместо обычного зрительного зала гости расположились за большим общим столом, а победители «варили уральскую кашу» в символическом котле.

Церемонию открыл президент фестиваля Максим Дунаевский. «Екатеринбург не просто красив, это по-настоящему театральный город, – отметил композитор. – Это подтвердил наш фестиваль: каждый спектакль собирал полные залы, а значит, наш с вами любимый жанр растет, развивается и процветает».

Ведущим церемонии стал актер Александр Олешко. На сцене появлялись известные артисты: пианист и композитор Иван Бессонов, дуэт Дмитрия и Григория Колдунов, актриса Нонна Гришаева и другие.

Каждый год узнаваемым знаком церемонии становится ее дресс-код Red Tie, подразумевающий, что свои вечерние наряды гости дополняют деталями и аксессуарами красного цвета.

Во время церемонии были названы лучшие музыкальные спектакли страны, а также выдающиеся профессионалы, работавшие над их созданием. Победителей определял экспертный совет, состоящий из признанных мастеров театрального искусства.

Победителями премии «Музыкальное сердце театра» – 2022 стали:

Лучшая пьеса (автор/перевод) – Наталья Индейкина, «Великий Гэтсби», Новосибирский музыкальный театр;

Лучший текст песен (автор/перевод) – Константин Рубинский, «Великий Гэтсби», Новосибирский музыкальный театр;

Лучшая музыка (композитор) – Ким Брейтбург, «РОК», Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово);

Лучшая оркестровка (аранжировщик) – Сергей Дрезнин, «Кабаре Терезин», ИП Шейнин (Москва);

Лучший музыкальный руководитель – Ирина Брондз, «Путешествие Голубой Стрелы», Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь»;

Лучший дирижер – Александр Новиков, «Великий Гэтсби», Новосибирский музыкальный театр;

Лучшее пластическое решение (хореограф) – Анатолий Войнов и Ирина Кашуба, «Семейка Аддамс», Тюменский драматический театр;

Лучшая сценография (художник-сценограф) – Мария Утробина, «Семейка Аддамс», Тюменский драматический театр;

Лучшие костюмы (художник по костюмам) – Ирина Долгова, «Труффальдино», Краснодарский музыкальный театр (Творческое объединение «Премьера» им. Л. Гатова);

Лучшее световое оформление (художник по свету) – Глеб Фильштинский, «Дорогой мистер Смит», Государственный драматический театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург);

Лучшая исполнительница роли второго плана – Жанна Сырникова (Элис Байнеке), «Семейка Аддамс», Тюменский драматический театр;

Лучший исполнитель роли второго плана – Евгений Вальц (Рассказчик), «24 часа из жизни женщины», Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой (Москва);

Лучшая исполнительница главной роли – Мария Биорк (Ханна), «Кабаре Терезин», ИП Шейнин (Москва);

Лучший исполнитель главной роли – Александр Кудрин (Гомес Аддамс), «Семейка Аддамс», Тюменский драматический театр;

Лучший режиссер – Нина Чусова, «Кабаре Терезин» (Москва);

Лучший продюсер – Ким Брейтбург, «РОК», Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово);

Лучший спектакль для детей и подростков – «Путешествие Голубой Стрелы», Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь»;

Лучший спектакль – «Кабаре Терезин» (Москва);

Также были вручены специальные награды:

Гранд-премия за выдающиеся творческие достижения (решение выносится Президентом премии) – Юрий Ряшенцев;

Премия зрительских симпатий – «Летучий корабль», Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство»;

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» – 2023 пройдет в Кемерове.

В ходе фестиваля этого года зрителям было представлено 10 спектаклей, в программу вошли и другие мероприятия – творческая мастерская, мастер-классы и круглые столы, гала-концерт Максима Дунаевского.

Ранее состоялась презентация новых музыкальных спектаклей, созданных в рамках творческой лаборатории фестиваля. Куратор Лаборатории – композитор, заслуженный деятель искусств России Александр Пантыкин, режиссер-наставник – Александр Рыхлов.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» – единственный из обращенных к широкой зрительской аудитории театральных конкурсов, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, современных операх, рок-операх, операх-драмах, саунд-драмах, мюзиклах, опереттах и экспериментальных формах. Благодаря фестивалю талантливые творческие коллективы из разных регионов России получают возможность представить спектакли публике и попробовать свои силы в конкурсе, а для поклонников музыкального театра это шанс открыть для себя новые имена, увидеть постановки, созданные лучшими из лучших в этом жанре.

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