ЕКАТЕРИНБУРГ: Гала-концерт Максима Дунаевского и актуальные мастер-классы на фестивале «Музыкальное сердце театра»

Близится финал масштабного культурного события, собравшего в Екатеринбурге поклонников театра и лучшие сценические коллективы страны. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Президент фестиваля – композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

25 ноября публика увидела спектакль «Магнит» Свердловского государственного академического театра драмы, показанный вне основной конкурсной программы. Постановка посвящена памяти выдающегося русского поэта Аркадия Кутилова. «Магнит» можно сравнить с легендарным кубиком Рубика. Как и любимая всеми головоломка, спектакль многогранен, красочен и завораживающе увлекателен.



Еще одним заметным событием фестиваля стал мастер-класс режиссера, продюсера Виктора Крамера «Режиссура как искусство создания новых миров». Речь на нем шла об особенностях работы режиссера музыкального театра, ее сложностях и нюансах, критериях выбора материала для постановки и многом другом.

«Очень важна работа режиссера с художником. «Но иногда режиссеру самому нужно быть художником», — считает Виктор Крамер. – «Потому что режиссер не может мыслить вне визуального образа – всегда должна быть картинка. Для этого нужно либо самому стать художником, либо найти того, кто будет с тобой резонировать. От этого зависит успех спектакля».

В выходные гостей и участников фестиваля вновь ждала насыщенная и разнообразная программа. 26 ноября в рамках работы творческой лаборатории состоялся мастер-класс поэта, драматурга, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата премии «Музыкальное сердце театра» Михаила Бартенева: «О проблемах создания либретто музыкального спектакля». Он на протяжении 25 лет работает над либретто для мюзиклов.

«Мой багаж – это мои сомнения, бесконечные полуудачные попытки разрушить шаблоны, нащупать алгоритмы работы, – рассказывает Михаил Бартенев. – И каждый раз, когда я приступаю к новой работе, у меня ощущение, что я начинаю с нуля. Моя задача – сделать так, чтобы пение в мюзикле возникало органично из структуры разговорных сцен. Важный принцип мюзикла – музыкальный номер не раскрашивает и не концертирует сюжет спектакля, музыкальный номер – это и есть сам сюжет. А стыки между такими номерами «высекают» необходимую энергию движения истории».

После мастер-класса в рамках неофициальной программы фестиваля Екатеринбургский театр балета «Щелкунчик» представил гостям и жителям города танцевальный спектакль «История про маленького Витю».

«История про маленького Витю» – танцевальная сказка о волшебном мире, о котором тайно мечтает каждый ребёнок, когда ему надоедают монотонные нотации взрослых. Вот и Вите сильно наскучили постоянные нравоучения. Однажды, на своём дне рождения в момент задувания свечек Витя так сильно пожелал все изменить, что вся его жизнь вдруг переворачивается с ног на голову. Он оказывается в удивительном месте, где возможно делать всё, что угодно.

27 ноября в Большом зале Свердловской государственной академической филармонии состоялся гала-концерт «Цветные сны Максима Дунаевского». В сопровождении оркестра под управлением дирижера Андрея Балина со сцены прозвучали песни из популярных мюзиклов «Летучий корабль», «Мэри Поппинс, до свидания», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», а также «Алые паруса».

Максим Дунаевский провел вечер за роялем. Композиции маэстро исполняли приглашенные артисты – певица Ангелина Сергеева, звезды мюзиклов Виктор Есин, Эмиль Салес, Андрей Школдыченко – лауреат премии «Музыкальное сердце театра-2021» в номинации «Лучший исполнитель» за роль в мюзикле «Маяковский», Мария Паротикова и юная актриса София Хоменко, исполняющие роли взрослой и юной Ассоли в «Алых парусах». Специальный гость программы – одаренный молодой пианист Иван Бессонов.

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