КРАСНОЯРСК: На юбилейном Транссибирском Арт-Фестивале прозвучит премьера

10 марта на открытии X Транссибирского Арт-Фестиваля в Красноярске прозвучит Концерт для скрипки с оркестром Полада Бюльбюль оглы.

Его исполнит Красноярский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Ланде вместе с Вадимом Репиным. Это будет первое исполнение произведения в России.

«Мы очень рады, что долгосрочное сотрудничество нашего оркестра и Вадима Репина будет закреплено на юбилейном X Транссибирском фестивале российской премьерой Концерта для скрипки с оркестром – удивительного произведения знаменитого азербайджанского композитора и певца Полада Бюльбюль оглы. Это произведение было написано специально для Вадима Репина. Мы очень гордимся тем, что первое его исполнение в России состоится у нас в Красноярске», – подчеркнул Владимир Ланде.

Также в концерте прозвучат Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова в исполнении пианиста Вадима Руденко и редко исполняемая юношеская Симфония до мажор Рихарда Вагнера.

В 2023 году Транссибирский Арт-Фестиваль пройдет с 8 марта по 16 октября в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Санкт-Петербурге, Самаре и Москве. С 2015 года Красноярск является важнейшей и неизменной частью музыкальной магистрали Транссиба.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского Фонда культурных инициатив в рамках национального проекта «Культура». Организатором Фестиваля в Красноярском крае выступает Красноярская краевая филармония при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

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