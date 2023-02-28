В концерте «Для Настоящих мужчин» приняли участие молодые звезды

22 февраля в ЦСКА Арена состоялся концерт «Для настоящих Мужчин». На сцену в этот день вышли самые яркие звезды шоу-бизнеса: Shaman, Валерия, Елена Север, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и многие другие. В этот день зрителей своим дарованием поразили две юные звезды.

Shaman

Злата

Григорий Лепс

Полина Гагарина

Михаил Матвеев

Очаровательная Злата (обладательница Первой международной музыкальной премии BLOGGERS&KIDS MUSIC AWARDS (ТВ-канал Music Box), лауреат фестиваля «Истоки»). Злата с большим успехом выступила перед многотысячным залом в ЦСКА Арена, она поразила зрителей красотой, мощным вокалом и удивительным тембром. Злата появилась в роскошном платье и представила перед многотысячной аудиторией свой хит «Иван».

«Для меня это первый опыт выступления на такой большой площадке. Очень удачно сложилось, что свою композицию «Иван» я за день до этого исполняла с оркестром МЧС. Вышло как генеральная репетиция и помогло мне уверенней выступить перед публикой». Злата очень проникновенно исполнила свою композицию, зрители аплодировали юной звезде, а душевное исполнение затронуло всех зрителей, объединив своим исполнением зрителей разных поколений!

Участник Фестиваля Спасская площадь, Михаил Матвеев - Лауреат Международного вокального конкурса молодых исполнителей «Веселый ветер» им. Исаака Дунаевского, участник фестиваля «Спасская башня». Михаил Матвеев мощно исполнил хит Николая Носкова «Снег».

«Для меня это было первое масштабное выступление перед большой аудиторией. Больше всего мне понравились ощущения, испытанные во время выступления - это было незабываемо и вдохновляюще. Также мне выпала огромная честь стоять на одной сцене со Звездами первой величины, что для меня совершенно в новинку», – поделился своими впечатлениями певец Михаила Матвеева. Михаил - артист с уникальным голосом и яркой харизмой. В этот вечер пел весь многотысячный зал и долго не отпускал артиста со сцены.

Ведущими концерта стали Мария Ситтель, Валдис Пельш и Артур Райнис.

Выступления молодых артистов стали настоящим украшением грандиозного концертного шоу.

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